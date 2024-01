Kreativ sein in Düsseldorf: In der Tree Factory steht Spaß an erster Stelle

Wer es liebt, in seiner Freizeit gestalterisch oder handwerklich tätig zu werden, der kommt an einem Besuch bei der Tree Factory in Düsseldorf kaum vorbei. Dabei handelt es sich um eine kleine Werkstatt direkt am Rhein, die verschiedene Kreativworkshops anbietet.

Tonight News hat der Location einen Besuch abgestattet und sich an einem der Kurse probiert. Was dabei herumgekommen ist, könnt ihr in der oben angehangenen Bildergalerie sehen.

Willkommen ist in der Tree Factory jeder, sowohl Anfänger als auch Profi. Auch werden hier nicht nur stumpf Muster oder Vorlagen nachgemacht. Stattdessen kann der eigenen Kreativität freien Lauf gelassen werden. Damit will Inhaberin und Kursleiterin Sandra Baum Besuchern eine gemütliche Atmosphäre in ihrer kleinen Oase schaffen.

Dass ihre Kursteilnehmer Spaß an der Sache haben, steht für die gelernte Bankkauffrau und Gärtnerstochter an oberster Stelle. Die Kurse gibt sie nur nebenbei. Hauptberuflich arbeitet sie in einer Werbeagentur und kommt dort immer wieder auf frische Ideen, die sie in ihren Workshops umsetzt.

Tree Factory in Düsseldorf: Das ist das Kursangebot

Folgende Workshops bietet die Tree Factory an:

Blumenringe

Blumenkronen

Papierblumen

Adventskränze

Linocut

Makramee

Wann die Angebote stattfinden und wie viel sie kosten, könnt ihr auf der Website der Tree Factory einsehen. Die Kurse werden sowohl als offene Workshops, in denen ihr allein, in Begleitung oder mit weiteren Teilnehmern schöne Dinge bastelt, als auch speziell für Junggesellenenabende (JGA) angeboten. Gutscheine zum Verschenken gibt es ebenfalls.

Snacks und Getränke dürft ihr selbst mitbringen. Solltet ihr bestimmte Farbwünsche bei den Blumen haben, dürft ihr diese Sandra gerne äußern. Viele der in den Kursen verwendeten Blumen stammen übrigens aus ihrem eigenen Garten.

Tree Factory in Düsseldorf: Anfahrt, Adresse, weitere Infos

Sandras Kreativkurse fanden früher in einem alten Gewächshaus statt, das einst ihrer Familie gehört hat. Mittlerweile gibt sie ihre Angebote in einer kleinen Werkstatt direkt daneben. Dort ist es auch etwas wärmer. Die niedliche Location findet ihr im Düsseldorfer Stadtteil Hamm in unmittelbarer Nähe zum Rhein.

Falls ihr mit dem Auto anreist, solltet ihr unbedingt beachten, dass in der Zielstraße leider nicht geparkt werden kann. Am besten besucht ihr die Workshops daher mit dem ÖPNV. Vom Düsseldorfer Hauptbahnhof bringt euch die Linie 709 in Richtung Neuss dorthin. Aussteigen müsst ihr an der Haltestelle Josef-Kardinal-Frings-Brücke. Von dort aus sind es nur wenige Minuten Fußweg bis zur Tree Factory.

Adresse: Auf den Steinen 1, 40221 Düsseldorf