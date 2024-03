Unbehaun in Düsseldorf: Deswegen ist das Eis so günstig

Saisonstart für die Eisdiele Unbehaun in Bilk: Am 4. März 2024 hat das Traditions-Café auf der Aachener Straße wieder seine Tore, oder eher gesagt seine elektrische Schiebetür, für Eis-Lover geöffnet. Und die stand erst mal eine Weile offen. Denn die Schlange blieb nicht im Laden, sondern endete erst einige Meter rechts vor dem Eingang auf dem Bürgersteig. Trotz bedeckten Himmels und Temperaturen im einstelligen Bereich haben die Kunden sich nach Unbehaun’s Eis gesehnt. Und: Im Vergleich zu allen anderen Eiscafés hebt der Familienbetrieb seine Preise nicht an.

Unbehaun’s Eisdiele in Düsseldorf: Preise im Überblick

Kugel im Hörnchen: 70 Cent

Spachtelmasse im Becher: ab 90 Cent

Portion Sahne: 70 Cent

Eiskaffee: 3,50 Euro

Amarena-Becher: 4,50 Euro

Frucht-Becher: 4,50 Euro

Erdbeer-Becher: 5 Euro

Eierlikör-Becher: 5 Euro

Preis-Knaller: Deshalb ist das Eis bei Unbehaun in Düsseldorf so günstig

Eine Kugel Eis im Hörnchen gibt es hier immer noch für unschlagbare 70 Cent. Es ist ein Preis, der uns an die frühen 2000er erinnert. Wie kann das sein? Chef-Eisverkäufer Fabio Osmieri erklärt uns den Preis-Knaller beim Ortsbesuch: „Es war schon immer unser Konzept, dass wir ein Café für die ganze Familie sein wollen. Wenn hier aber jemand mit drei oder vier Kindern kommt, sollen auch die sich alle ein Eis leisten können. Wenn wir die Preise erhöhen würden, müssten viele aber auf ein Eis verzichten.“

Das ist eine sehr soziale Einstellung, aber ist sie auch wirtschaftlich? „Ja, wir sparen ja zum Beispiel daran, dass wir nicht an den Tischen bedienen“, erklärt Osmieri. An der qualitativ hochwertigen Produktion des Eises habe sich aber nichts geändert. In die Eismaschinen, die man übrigens vom Tresen aus gut sehen kann, kommen weiterhin frische Milch, Sahne und Früchte. „Für Vanille benutzen wir frische Vanillestangen, für Schokolade Kakaobohnen“, erklärt der Italiener aus Venedig weiter.

Osmieris letztes Statement zum Dumping-Preis: „Wir gucken auch gar nicht, was die anderen machen. Ich weiß gar nicht, was das Eis woanders kostet. Bei uns bleibt der Preis jedenfalls stabil.“ Mehr wolle der Eisfachverkäufer dazu nicht sagen.

Unbehaun’s Eis im Überblick

Adresse: Aachener Str. 159, 40223 Düsseldorf

Öffnungszeiten: tägl. 10-22 Uhr

Düsseldorfer stehen bei Unbehaun in Bilk Schlange

Die Gäste jedenfalls lieben das Eis von Unbehaun und auch die Preise! Bereits beim Saisonstart am eher kühlen 4. März 2024 standen die Kunden Schlange. Auch drei Tage später war das Café noch proppenvoll mit Familien, Rentnern und Co. Ein Facebook-Nutzer, der sich am Donnerstag (7. März) ein Eis bei Unbehaun gönnen wollte, kommentierte sein Unbehaun-Eis-Foto vom 4. März jetzt so: „Update: Wollte mir heute Nachmittag das zweite Unbehaun-Eis des Jahres gönnen, bin dann aber mangels Zeit weitergezogen. Die Schlange ging bis zur Ecke.“

In einer von vielen ähnlichen Google-Rezensionen heißt es: „Immer einen Abstecher wert. Leckeres Eis zum kleinen Preis. Während man anderen Orts für eine kleine Kugel Eis schon 1,50 Euro bezahlt, bekommt man hier für 3 Euro einen großen Becher gestrichen voll. Allerdings gibt es nur die gängigen Geschmacksrichtungen, diese aber nach altem Rezept aus natürlichen Zutaten. Das schmeckt man auch.“