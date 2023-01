„boot“ Düsseldorf 2023: Start, Tickets, Afterpartys – alle Infos zur Wassersportmesse

Insgesamt 1500 Aussteller aus aller Welt präsentieren in 16 Messehallen die neuesten Trends und Innovationen für die Saison 2023. Von Booten und Yachten bis hin zu Tauchzubehör, von Kanus und Boards bis zu technischem Equipment dreht sich in diesem Jahr wieder alles rund um das Element Wasser. Die Veranstalter teilen mit, dass Besucher „ein Feuerwerk an Yachten, Booten, Spaß, Sport und Action“ erwarten können.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von boot Düsseldorf (@bootduesseldorf)

Für Reisefans werden außerdem Inspirationen für den nächsten Urlaub am Meer, an Flüssen und Seen geboten. Zur Unterhaltung finden unterschiedliche Bühnenprogramme statt, aber auch Action ist mit dabei! So wird es beispielsweise wieder ein Stand-Up-Paddle-Race in der Beach World geben. Alle, die sich schon immer mal wie Ariel, die Meerjungfrau, fühlen wollten, können sich in Halle 12 in einen echten Meerjungfrauen-Anzug zwängen und damit eine Runde durch den neu gebauten Tauchturm schwimmen – das beeindruckende Gebilde ist acht Meter breit und vier Meter hoch. Weitere Details bietet die Ausstellerdatenbank der Messe.

Highlights auf der „boot“ Düsseldorf 2023: Pool zum Wingsurfen Das Surfen auf der stehenden Welle ist in diesem Jahr leider nicht mehr auf der „boot“ möglich. Wer daran interessiert ist, sollte sich aber auf jeden Fall das „RheinRiff“ vormerken: In Düsseldorf, auf dem Areal Böhler, entsteht aktuell die größte Surfhalle der Welt. Die Eröffnung ist bereits für Februar geplant. Neu in den Fokus der „boot“ rückt das Wingsurfen: Dabei haltet ihr ein Segel ohne Mast in der Hand, beim Wingfoiling schwebt das Brett dank kleiner Tragflügel über das Wasser. Austesten könnt ihr die spaßige Fortbewegung in Halle 17, wo ein 60 Meter langer Pool entstanden ist. Die passenden Windmaschinen sorgen für die perfekten Bedingungen zum Wingsurfen und Wingfoiling. „boot“ Düsseldorf 2023: „Tag des Inklusiven Segelns“ und Thema Nachhaltigkeit

Aber auch ernste Themen haben im Rahmenprogramm der „boot“ 2023 ihren Platz. So findet am 28. Januar der „Tag des inklusiven Segelns“ statt. In Vorträgen, Workshops und einer Podiumsdiskussion geht es um die Frage, wie man Menschen mit Handicap aufs Wasser bringen und ein inklusives Angebot schaffen kann. Erstmalig startet hingegen das Nachhaltigkeitsforum „blue innovations dock“. Hier diskutieren führende Politiker und Experten über das umstrittene Thema, wie man die Branche umweltfreundlicher gestalten kann.

„boot“ 2023 in Düsseldorf: Wo gibt es Tickets, und wie teuer ist der Eintritt?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von boot Düsseldorf (@bootduesseldorf)

Die „boot“ ist nicht nur für Fachbesucher, sondern auch für Bootsfans und Familien mit Kindern geeignet. Tickets sind hier erhältlich. Ticketpreise für die „boot Düsseldorf“ 2023 in der Übersicht: Erwachsene (1-Tageskarte): 19 Euro

Erwachsene (2-Tageskarte): 33 Euro

Erwachsene (Nachmittags-Tageskarte): 10 Euro

Ermäßigt (1-Tageskarte): 12 Euro

Kinder bis zwölf Jahre (1-Tageskarte): 7 Euro Info: boot.club und ADAC-Mitglieder zahlen 17 Euro. An der Tageskasse vor Ort kostet der Eintritt 27 Euro. Anfahrt zur „boot“ 2023 in Düsseldorf: Wo kann ich parken, wie reise ich mit der Bahn an? Die Anfahrt mit dem Auto gelingt über die Autobahn A44. Von hier aus die Ausfahrt 29 Messe/Arena nehmen, um auf die beiden Großparkplätze P1 und P2 zu kommen. Vorab können Besucher online ein Parkticket erwerben. Die Kosten für einen normalen PKW betragen zehn Euro. Alle weiteren Infos sind hier zu finden. Adresse fürs Navi: 40474 Düsseldorf, Am Staad (Stockumer Höfe)

Per Bus und Bahn erreicht ihr die Messe über den Düsseldorfer Hauptbahnhof. Von hier aus nehmt ihr die Straßenbahnlinien U78 Richtung Messe Nord oder U79 Richtung Messe Ost. Die Buslinie 722 bringt euch ebenso direkt und bequem zur Messe. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Eintrittskarte zur „boot“ 2023 kein Bahnticket inkludiert. Für die Orientierung vor Ort bietet die „boot Düsseldorf App“ weitere nützliche Tipps und Infos.