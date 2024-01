„boot“ 2024 Düsseldorf: Das ist die teuerste Yacht auf der Messe – so viel kostet sie!

Düsseldorf wird wieder zum Mekka von Bootsfreunden: Vom 20. bis 28. Januar findet in der NRW-Landeshauptstadt die weltweit größte Messe für Boote und Wassersport statt. Mehr als 1500 Aussteller aus 68 Nationen stellen auf 220.000 Quadratmeter Messegelände Innovationen und Neuheiten der Branche vor. Das diesjährige Highlight dürfte sich in Halle 6b befinden: Dort feiert die teuerste Luxus-Yacht der Fachmesse ihre Europa-Premiere!

„boot“ 2024 in Düsseldorf: Das ist das teuerste Boot der Messe

„Ocean 182“ heißt das diesjährige Aushängeschild der „boot“. Die pompöse Yacht des britischen Herstellers Sunseeker misst eine Länge von 27 Metern, ist sieben Meter breit und innen ausgestattet mit luxuriösen Möbeln. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1500 Litern Frischwassern bringt das Prachtstück mehr als 80 Tonnen auf die Waage.

Laut Hersteller Sunseeker soll die Yacht ein „schwimmenden Penthouses“ sein. An Board befinden sich unter anderem eine Eismaschine und ein Grill. Bei all dem Schickschnack verwundert es kaum, dass das Modell in seiner günstigsten Ausführung knapp acht Millionen Euro kostet.

Luxus-Yacht rollte bereits durch Düsseldorf

Einige Düsseldorfer konnten bereits einen Blick auf die extravagante Yacht erhaschen: Die „Ocean 182“ reiste bereits einige Tage vor Messebeginn über den Rhein an und wurde vom Messekran „Big Willi“, der seinen Namen Ex-NRW-Innenminister Willi Weyer verdankt, an Land gehoben. Von dort aus ging es mithilfe eines LKW per Landweg in Richtung Ausstellungsort. Wie das aussah, zeigt unsere Bildergalerie.

Ebenfalls zu den Luxus-Yachten und den teuersten Exemplaren auf der Boot zählen die „Sanlorenzo“ ( Kaufpreis rund 7.8 Millionen) und die Princess 95X (Kaufpreis 7.6 Millionen).

Neben Yachten und weiteren Luxus-Booten legt die Fachmesse auch einen Fokus auf das Thema Wassersport. 40 Händler zeigen in diesem Zusammenhang die neusten Trends der Branche. Weitere Infos zur „boot“, wie etwa Öffnungszeiten, Anreise und Ticketpreise, gibt es hier.