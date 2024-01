Neues Festival in Düsseldorf: Das erwartet euch beim „Lovebird“

Düsseldorfer dürfen sich schon bald über ein völlig neues Musikfestival in ihrer Stadt freuen: Die Event-Agentur Schlieter & Friends hat eine Veranstaltung entwickelt, die verschiedene Musikstile präsentiert und dabei andere Kunstrichtungen integriert. Der Name: „Lovebird“.

Das neue Festival soll als Ersatz für die im vergangenen Jahr beendete Jazz Rally dienen. Damals hatten Petra Schlieter-Gropp und Nils Gropp, die Leiter des Projekts, angekündigt, ein neues Musikprogramm für Fans des Konzepts in Eigenregie auf die Beine zu stellen. Daraus wurde nun das „Lovebird“.

>>Termine in Düsseldorf 2024: Die wichtigsten Events und Messen im Überblick<<

Bei dem neuen Event bekommen Gäste allerdings nicht nur Jazz-Musik auf die Ohren, vielmehr soll ein Genre-Mix aus Jazz, Hip-Hop und Electro sowie Indie, Funk und Soul gespielt werden.

Alle wichtigen Infos zum „Lovebird“-Festival findet ihr hier im Überblick.

Neues Festival in Düsseldorf: Wann findet das „Lovebird“ statt?

Das „Lovebird“-Festival soll diesen Sommer, genauer gesagt am 7. und 8. Juni, in Düsseldorf stattfinden.

Wo findet das „Lovebird“-Festival in Düsseldorf statt?

Das Musikevent findet an mehren Orten im ganzen Stadtgebiet statt. Unter anderem dienen der Hof, die Jazz-Schmiede, das Maxhaus, das Theatermuseum, das Goethe-Museum sowie die „Schleuse Zwei“ im Bilker Bunker, der Robert-Schumann-Saal und Stadtstrand als Bühne.

Gibt es bereits Tickets für das „Lovebird“-Festival in Düsseldorf?

Derzeit können noch keine Tickets für das Festival gekauft werden. Weitere Informationen möchte der Veranstalter jedoch schon in Kürze bekannt geben.

Was bedeutet der Name des Festivals?

Der Namen „Lovebird“ sowie das Logo des Festivals, welches einen Papagei zeigt, wurden von den Veranstaltern bewusst gewählt, da der Vogel als soziales und friedliches Wesen gilt. Demnach soll auch das Musikevent nachhaltig und tolerant in einer Zeit sein, in der die Menschen sich auf das besinnen, was ihnen wichtig ist – in einer offenen, für alle zugänglichen Kultur zu leben, so die Organisatoren.

>>Fischmarkt in Düsseldorf: Neue Termine für 2024 – die Infos<<