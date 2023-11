Zu Besuch im Kunstpalast Düsseldorf nach dem Re-Opening – alle Eindrücke, alle Fotos

Stolze drei Jahre hat der Umbau gedauert, jetzt präsentiert sich der Kunstpalast endlich wieder von seiner besten Seite. Und die hat es in sich: der Rundgang umfasst über 800 Kunstwerke, darunter unzählige Gemälde, Skulpturen, aber auch neumodische Kunst wie VR- und Lichtinstallationen.

Eröffnet hat der Kunstpalast seine Pforten am 21. November, der Besuch ist noch bis einschließlich 26. November 2023 kostenfrei. Mit dem Palast-Fest findet die Eröffnungswoche am Samstag ihren vorläufigen Höhepunkt. Was euch genau vor Ort erwartet, erfahrt ihr in unserer oben verlinkten Bilderstrecke. Viel Spaß beim Reinschauen!

Auch die legendäre Düsseldorfer Künstler-Kultkneipe „Creamcheese“ öffnet im Rahmen des Kunstpalast-Umbaus wieder für Besucher. Weitere Tipps für das Wochenende in Düsseldorf gefällig? Dann schaut mal hier vorbei!