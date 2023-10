Legendäre Düsseldorfer Künstler-Kultkneipe „Creamcheese“ aus den 60ern ist zurück

Nach jahrelanger Schließung und Umbau wird der „Creamcheese“-Raum am 21. November 2023 im Düsseldorfer Kunstpalast als künftig fester Bestandteil der neu gestalteten Sammlung eröffnet. Besucher können dann die Kneipe, die einst ein Hotspot für die Kunst- und Musikszene war, im Museum erleben.

„Creamcheese“ in Düsseldorf – eine Bar inspiriert durch Andy Warhol

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kunstpalast, Düsseldorf (@kunstpalast)

Die Idee zu der Bar hatte der Künstler Günther Uecker nach einem New-York-Aufenthalt, wo er Andy Warhol und dessen Club „The Dom“ besuchte. Das „Creamcheese“ wurde 1967 unweit der Kunstakademie eröffnet und entwickelte sich schnell zu einem Treffpunkt für Künstler, Musiker und andere Kreative. In der Kneipe traten unter anderem Frank Zappa und Kraftwerk auf, und es fanden regelmäßig Ausstellungen und Performances statt.

Die Innenausstattung der Kneipe war von Künstlern gestaltet, darunter Gerhard Richter, Heinz Mack und Imi Knoebel. Der Barbereich wurde nun mit Originalbestandteilen rekonstruiert, wie aus einer Pressemitteilung des Kunstpalastes hervorgeht.

Passend dazu: Gratis Theater, Oper und Museum – so kann Kultur kostenlos in Düsseldorf erlebt werden.

Günther Ücker bei Präsentation im Kunstpalast dabei

Günther Uecker, der 93 Jahre alt ist, war eigens zur Präsentation des „Creamcheese“ am Donnerstag (28. September 2023) in den Kunstpalast gekommen. Er erinnerte sich an die aufregenden Nächte, die er in der Kultbar verbracht hatte. „Damals wurden diese Künstler nicht so häufig gezeigt, die hier aktiv mitgearbeitet haben“, sagte er. „Das war so eine Zelle von Exhibition und Entnacktung.“

Uecker ist froh, dass das „Creamcheese“ als Zeugnis dieser Zeit bewahrt wurde. „Die Bar im Museum ist zwar nicht genau so wie früher“, sagte er. „Aber ich bin glücklich, dass man das als Zeugnis dieser Zeit doch hier in Düsseldorf wieder rekonstruiert hat.“

Passend dazu: Acht Museen in Düsseldorf, die man mindestens einmal besucht haben sollte.