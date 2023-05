Köln: Das sind die besten kostenlosen Freizeitaktivitäten der Stadt

Wer gerade etwas knapp bei Kasse ist, muss sich in der Rheinmetropole Köln nicht langweilen: Auch ohne Geld in die Hand zu nehmen, lässt sich in der größten Stadt Nordrhein-Westfalens viel erleben. Für alle, die auf der Suche nach Aktivitäten abseits von Spaziergängen am Rhein und Schaufensterbummeln auf der Hohen Straße sind, haben wir hier tolle Unternehmungen zusammengestellt.

Kostenlose Aktivitäten in Köln: Spaß mit der ganzen Familie im Lindenthaler Tierpark

Alle, die nach einer Unternehmung für den nächsten Familien-Sonntag suchen, sollten einen Abstecher in den Lindenthaler Tierpark machen. Über 250 verschiedene Tiere, wie etwa Hochlandrinder, Esel, Damwild oder Laufenten, können im zehn Hektar großen Park aus nächster Nähe beobachtet werden. Mit speziellem Futter dürfen die Tiere sogar gefüttert werden. Ein Highlight für die Kleinen dürfte der Streichelzoo mit Zwergziegen und Schafen sein.

Öffnungszeiten:

Januar und Februar: 9 bis 17 Uhr

März: 8 bis 18 Uhr

April: 8 bis 19 Uhr

Mai bis August: 8 bis 20 Uhr

September: 8 bis 19 Uhr

Oktober: 8 bis 18 Uhr

November und Dezember: 9 bis 17 Uhr

An Sonn- und Feiertagen öffnet der Park ganzjährig um 9 Uhr

Adresse: Kitschburger Straße, 50935 Köln

Anfahrt:

Mit dem ÖPNV: Nutzt die Buslinie 136 und steigt an der Haltestelle Kitschburger Straße oder Brahmsstraße aus. Wer mit der Straßenbahnlinie 7 anreist, sollte die Haltestelle Brahmsstraße nutzen.

Nutzt die Buslinie 136 und steigt an der Haltestelle Kitschburger Straße oder Brahmsstraße aus. Wer mit der Straßenbahnlinie 7 anreist, sollte die Haltestelle Brahmsstraße nutzen. Mit dem Auto: Vom Neumarkt aus erreicht man den Park am besten über die Aachener Straße. Nehmt dann die Ausfahrt an der Kitschburger Straße. Nach etwa 900 Metern befindet sich der Tierpark auf der rechten Seite. Wichtig: Die Kitschburger Straße ist von Freitag 18 Uhr und Sonntag 22 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Daher kann der Parkplatz an der Kitschburger Straße zu diesen Zeiten nicht genutzt werden.

Kostenlose Aktivitäten in Köln: Einem Konzert der Philharmonie lauschen

Eine Mittagspause der besonderen Art erwartet euch in der Kölner Philharmonie. Denn statt etwas zu essen, gibt es hier etwas auf die Ohren: An ausgewählten Donnerstagen könnt ihr hier für eine halbe Stunde beim Philharmonie-Lunch abschalten und den Proben des Orchesters lauschen. Dabei wechseln sich das WDR-Sinfonieorchester, das Gürzenich-Orchester und weitere Ensembles ab. Regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich daher.

Wann: An Donnerstagen um 12 Uhr. Feiertage ausgenommen. Eine genaue Auflistung der aktuellen Termine findet ihr hier.

Adresse: Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln

Anfahrt:

Mit dem ÖPNV: Fahrt mit der U-Bahnlinie 16 oder 18 bzw. der S-Bahn Linie 6, 11, 12, 13 und steigt an der Haltestelle Dom/Hauptbahnhof aus.

Fahrt mit der U-Bahnlinie 16 oder 18 bzw. der S-Bahn Linie 6, 11, 12, 13 und steigt an der Haltestelle Dom/Hauptbahnhof aus. Mit dem Auto: In direkter Nähe findet ihr das Parkhaus Philharmonie.

Kostenlose Aktivitäten in Köln: Ein Spaziergang im Botanischen Garten

Direkt neben dem Kölner Zoo befindet sich der Botanische Garten der Stadt. Auf einer Fläche von rund elf Hektar erwarten euch über 10.000 teils exotische Pflanzenarten, kleine Teiche, verwinkelte Gärten und sogar ein Wasserfall. Seit 2008 befindet sich hier zudem die erste Palmenallee Deutschlands. Daneben ist der Park auch das Zuhause von zahlreichen Vogelarten und Eichhörnchen, denen ihr bei eurem Spaziergang durch die Großstadt-Oase mit Sicherheit begegnen werdet. Zum Verweilen und Entspannen laden derweil sonnige Parkbänke und weitere Sitzmöglichkeiten entlang des Rundwegs ein.

Öffnungszeiten: Täglich von 8 bis 21 Uhr.

Adresse: Alter Stammheimer Weg, 50735 Köln

Anfahrt:

Mit dem ÖPNV: Nehmt entweder die Straßenbahnlinie 18 oder alternativ die Buslinie 140 und steigt an der Haltestelle Z00/Flora aus.

Nehmt entweder die Straßenbahnlinie 18 oder alternativ die Buslinie 140 und steigt an der Haltestelle Z00/Flora aus. Mit dem Auto: Der Parkplatz Am Botanischen Garten 1a steht Besuchern des Gartens und den Flora-Veranstaltungen offen. Dieser bietet aber nur eine geringe Anzahl an Stellplätzen. Nutzt daher auch die Parkmöglichkeiten unter der Zoobrücke.

Kostenlose Aktivitäten in Köln: Klettern an der Hohenzollernbrücke

Garantiert nur etwas für Schwindelfreie: Wer Lust auf Nervenkitzel und Adrenalin hat, der kann auf der Hohenzollernbrücke auf Klettertour gehen. Von März bis Oktober ist das Besteigen des Kölner Wahrzeichens für Mitglieder des Deutschen Alpenvereins (Sektion Rheinland/Köln) erlaubt. Nicht-Mitglieder müssen sich zwar auf eine Liste setzen lassen, dürfen aber mit ein wenig Wartezeit auch in den Klettergenuss kommen. 70 verschiedene Touren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden können dabei erklommen werden. Weitere Infos zur Warteliste und weiteren Bestimmungen findet ihr auf der Homepage des Deutschen Alpenvereins.

Öffnungszeiten: März bis Oktober bei Tageslicht

Adresse: Hohenzollernbrücke, Kennedy-Ufer, 50679 Köln

Anfahrt:

Mit dem ÖPNV: Die nächstgelegene Haltestelle ist Deutz Bf (S) Messe/KölnArena. Diese erreicht ihr unter anderem mit der Straßenbahnlinie 1, 3, 4 und 9 oder mit der S-Bahnlinie S 6, S 11, S 12 und S.

Die nächstgelegene Haltestelle ist Deutz Bf (S) Messe/KölnArena. Diese erreicht ihr unter anderem mit der Straßenbahnlinie 1, 3, 4 und 9 oder mit der S-Bahnlinie S 6, S 11, S 12 und S. Mit dem Auto: In der Nähe der Hohenzollernbrücke findet sich das P1 Parkhaus der Lanxess-Arena.

Kostenlose Aktivitäten in Köln: Coole Fahrzeuge im Butzweilerhof bewundern

Seit 2018 befindet sich auf dem Butzweilerhof die Motorworld Köln. Normale Fahrzeuge sucht man auf der 50.000 Quadratmeter großen Ausstellungshalle vergebens. Stattdessen warten restaurierte Oldtimer, ausgefallene Youngtimer, moderne Luxusschlitten, Bikes und vieles mehr, was einen Motor hat, auf die Besucher. Nicht nur Autoliebhaber werden hier ins Staunen kommen.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7.30 bis 22 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 22 Uhr

Adresse: Motorworld Köln, Butzweilerstraße 35-39, 50829 Köln

Anfahrt:

Mit dem ÖPNV: Nehmt die Straßenbahnlinie 5 und steigt an der Haltestelle Ikea Am Butzweilerhof aus.

Nehmt die Straßenbahnlinie 5 und steigt an der Haltestelle Ikea Am Butzweilerhof aus. Mit dem Auto: Wer über die A1 kommt, nimmt die Abfahrt Krefeld/Neuss/Düsseldorf und biegt dann links auf die Alte-Esche-Straße. Dem Straßenverlauf dann zur Butzweilerstraße folgen. Nach 1,1 km rechts abbiegen in die Hugo-Eckener-Straße. Dann rechts abbiegen auf Fitzmauricestraße. Nach 200 Metern dann erneut rechts abbiegen, die Motoworld befindet sich links. Es befinden sich genügend Parkplätze vor der Ausstellungshalle.

Kostenlose Aktivitäten in Köln: Durch den Schlosspark Stammheim schlendern

Ein Ausflug in den Schlosspark Stammheim lohnt sich immer. Der Landschaftsgarten zählt zu den ältesten und bedeutendsten der Stadt. Unter Stadtbewohnern gilt er zudem als eine der schönsten Parkanlagen in ganz Köln. Besucher kommen auf der zwölf Hektar großen Anlage auf asphaltierten Wegen an unterschiedlichen Baumarten vorbei, von denen viele bis zu 200 Jahre alt sind und die Atmosphäre des Parks prägen. Darüber hinaus finden sich auf der Anlage zahlreiche Skulpturen, die sich hervorragend als Fotokulisse eignen oder einfach nur bewundert werden können.

Öffnungszeiten: Jederzeit zugänglich

Adresse: Stammheimer Hauptstraße, 51061 Köln

Anfahrt:

Mit dem ÖPNV: Nehmt die S-Bahnlinie 6 und steigt an Haltestelle Stammheim aus. Steigt danach entweder in die Bus-Linie 151 oder 152 und steigt dann am Friedhof Stammheim aus.

Nehmt die S-Bahnlinie 6 und steigt an Haltestelle Stammheim aus. Steigt danach entweder in die Bus-Linie 151 oder 152 und steigt dann am Friedhof Stammheim aus. Mit dem Auto: Nehmt die A3 bis Abfahrt Mülheim. Haltet euch dann rechts in Richtung Leverkusen und fahrt auf die B8. An der dritten Kreuzung biegt ihr links ab und folgt dem Stammheimer Ring bis Schlossstraße. Am Stammheimer Ring befindet sich ein Parkplatz.

Kostenlose Aktivitäten in Köln: Gratis Shoppen im Umsonstladen

Manchmal fehlt einem für einen Shopping-Bummel das nötige Kleingeld. Für solche Fälle gibt es den 1. Kölner Umsonstladen. Das Prinzip dahinter ist simpel: Wer etwas hat, das er nicht mehr braucht, kann es dem Laden spenden. Im Gegenzug kann man sich dafür etwas mitnehmen. Wer ein wenig stöbert und Zeit mitbringt, kann im Umsonstladen sicherlich den ein oder anderen Schatz finden – und das völlig ohne dafür zahlen zu müssen.

Bitte beachtet jedoch, dass eure Spenden in einem guten und sauberen Zustand sein müssen, da vor Ort Dinge weder gewaschen oder repariert werden können.

Öffnungszeiten: Der 1. Kölner Umsonstladen öffnet auf Anfrage. Ihr erreicht das Team unter der 0221/56934656

Adresse: Deutz-Mülheimer-Straße 173, 51063 Köln (Gelände der Hafenakademie)

Anfahrt:

Mit dem ÖPNV: Nehmt die Straßenbahnlinie 4 und fahrt bis zur Haltestelle Grünstraße. Alternativ könnt ihr auch mit den Buslinien 150 und 260 bis zum Auenweg fahren.

Nehmt die Straßenbahnlinie 4 und fahrt bis zur Haltestelle Grünstraße. Alternativ könnt ihr auch mit den Buslinien 150 und 260 bis zum Auenweg fahren. Mit dem Auto: In der Nähe des Geländes der Hafenakademie befinden sich die B81 und die B55a. Die Ausfahrten Auenweg bzw. Deutz-Mülheimer-Straße bringen euch ans Ziel.

Kostenlose Aktivitäten in Köln: Führung durch den WDR

Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie Fernsehsendungen oder Hörformate für das WDR entstehen? Falls ja, könnt ihr dieser Frage bei einer Besichtigung durch die Produktionsstudios des WDR auf den Grund gehen. In der etwa zweistündigen Führung lernt ihr alles kennen, was ihr über Radio und Fernsehen wissen solltet. Da die Wartezeiten für die kostenlosen Besichtigungen allerdings zwei bis drei Monate betragen können, solltet ihr euren Besuch in den WDR-Studios rechtzeitig planen.

Je nachdem, welche Produktionsstätten ihr besichtigt, werden andere Zeiten angeboten. Auch die genaue Adresse richtet sich danach, welchen Standort ihr besuchen wollt. Eine genaue Auflistung findet ihr hier.

Kostenlose Aktivitäten in Köln: Freien Eintritt in Museen ergattern

In Köln warten eine Vielzahl von Museen und Galerien darauf, von euch besucht zu werden. Alle, die sich den Eintritt sparen wollen, können immer am ersten Donnerstag im Monat – mit Ausnahme von Feiertagen – die städtischen Museen mit ihren Sonderausstellungen und ständigen Sammlungen gratis besuchen. Beim Eintritt müsst ihr lediglich vorzeigen können, dass ihr euren Wohnsitz in Köln habt. Welche Museen bei der Aktion mitmachen, haben wir untenstehend für euch aufgelistet.

Öffnungszeiten (am Donnerstag):

Museum Ludwig: 10 bis 18 Uhr

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud: 10 bis 18 Uhr

Römisch-Germanisches Museum: 10 bis 18 Uhr

Museum für Angewandte Kunst: 10 bis 18 Uhr

Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt: 10 bis 20 Uhr

Kulturen der Welt: 10 bis 20 Uhr Museum Schnütgen: 10 bis 20 Uhr

Museum für Ostasiatische Kunst: 11 bis 17 Uhr

Kölnisches Stadtmuseum: 17 bis 22 Uhr

NS -Dokumentationszentrum: 10 bis 18 Uhr

Adressen:

Museum Ludwig: Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud: Obenmarspforten 40, 50667 Köln

Römisch-Germanisches Museum: Cacilienstraße 46, 50667 Köln

Museum für Angewandte Kunst: An d. Rechtschule 7, 50667 Köln

Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt: Cäcilienstraße 29-33, 50676 Köln

Kulturen der Welt: Cäcilienstraße 29-33, 50676 Köln Museum Schnütgen: Cäcilienstraße 29-33, 50667 Köln

Museum für Ostasiatische Kunst: Universitätsstraße 100, 50674 Köln

Kölnisches Stadtmuseum: Minoritenstraße 11, 50667 Köln

NS -Dokumentationszentrum: Appellhofplatz 23-25, 50667 Köln

Anfahrt:

Mit dem ÖPNV:

Museum Ludwig: Nehmt die U-Bahnlinien 16 oder 18 bzw. die S-Bahnlinie 6, 11, 12, 13 und steigt an der Haltestelle Dom/Hauptbahnhof aus.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud: Fahrt mit der Straßenbahnlinie 1 oder 9 bis zur Haltestelle Neumarkt. Alternativ könnt ihr auch die Linie 5 bis Rathaus oder die Linie 16 sowie 18 bis zur Haltestelle Dom/Hauptbahnhof nehmen.

Römisch-Germanisches Museum: Die U-Bahnlinien 16 oder 18 bzw. die S-Bahnlinie 6, 11, 12, 13 bringen euch ans Ziel. Steigt an der Haltestelle Dom/Hauptbahnhof aus.

Museum für Angewandte Kunst: Nehmt entweder die Linie 3, 4, 5, 16 oder 18 und steigt am Appelhofplatz aus.

Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt: Fahrt mit den Bahnlinien 1, 3, 4, 9, 16 oder 18 bzw. den Buslinien 136 oder 146 bis zur Haltestelle Neumarkt.

Kulturen der Welt: Fahrt mit den Bahnlinien 1, 3, 4, 9, 16 oder 18 bzw. den Buslinien 136 oder 146 bis zur Haltestelle Neumarkt. Museum Schnütgen: Nehmt eine der Bahnlinien 1, 3, 4, 9, 16 oder 18 bzw. den Buslinien 136 oder 146 bis zur Haltestelle Neumarkt.

Museum für Ostasiatische Kunst: Fahrt mit der Straßenbahnlinie 1 oder 7 sowie alternativ mit der Buslinie 142 bis Haltestelle Universitätsstraße.

Kölnisches Stadtmuseum: Ihr könnt die Straßenbahnlinien 3, 4, 16, 18 bis zur Haltestelle Appellhofplatz oder Dom/Hauptbahnhof nehmen. Alternativ bringt euch auch die Buslinie 171 mit der Haltestelle Offenbachplatz ans Ziel.

NS -Dokumentationszentrum: Die U-Bahn-Haltestelle Appellhofplatz (Linien 3, 4, 5, 16 und 18) liegt unmittelbar vor dem Haus.

Mit dem Auto: