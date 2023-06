Die schönsten Terrassen in Düsseldorf 2023: Perfekte Plätze bei Sonnenschein!

Mittags im Schatten großer Bäume ein Bierchen zischen, sich im Liegestuhl einen Cocktail genehmigen oder mit Familie und Freunden unter freiem Himmel dinieren wie ein König: Die Terrassen der Düsseldorfer Gastro bieten für jeden Geschmack etwas. Wir haben die populärsten Orte für euch zusammengesucht, vom rustikalen Biergarten bis hin zur trendigen Szene-Location ist alles mit dabei. Also Sonnenbrille auf und ab damit!

Vom linksrheinischen Oberkassel über die Altstadt bis nach Pempelfort und Hamm: Die folgende Auflistung liefert euch die Top-Adressen der Stadt, verlinkt deren Homepages und beschreibt euch in einigen knappen Sätzen, was euch vor Ort erwartet.

Die besten Terrassen in Düsseldorf: Rheinterrasse

In der riesigen Location direkt am Rhein finden stolze 5 Säle Platz, hinzu kommt ein riesiges Außengelände. Ob wilde Party, etwa zu Karneval, oder einfach ganz normal und entspannt im Biergarten mit Blick auf den Rheinturm: Die Rheinterrasse Düsseldorf bietet euch eine der wichtigsten und populärsten Terrassen der Stadt.

Adresse: Joseph-Beuys-Ufer 33, 40479 Düsseldorf

Links: Facebook

>> Düsseldorfer Biergarten mit Rheinblick: Three Little Birds an der Rheinterrasse – alle Infos <<

Die besten Terrassen in Düsseldorf: Tonhallen-Terrasse

Ein kühles Bier, Liegestühle und einer der schönsten Ausblicke auf Düsseldorf, den Rhein und den Sonnenuntergang – das alles bietet euch die Tonhallen Terrasse zum kleinen Preis. Die Getränke gibt es an der kleinen Bude, der Rest ist gratis. Hin und wieder finden hier auch größere Events ihren Platz.

Adresse: Ehrenhof 1, 40479 Düsseldorf

Links: Instagram

>> Wochenende in Düsseldorf: Konzerte, Partys, Flohmärkte und mehr – unsere Tipps <<

Die besten Terrassen in Düsseldorf: Uerige

Wenn ihr euch in Düsseldorf nur eine einzige Terrasse anschauen dürftet, dann würden wir euch das Uerige ganz doll ans Herz legen: Insbesondere im Sommer ist die Gasse vor dem Restaurant vollgepackt mit Menschen, die Kellner rotieren irrwitzig rasant zu durch die Menge, das leckere Uerige-Alt fließt in Strömen und die Laune vor Ort könnte nicht besser sein.

Oder um es kurz zu machen: Hier atmet ihr Düsseldorf pur. Garantiert!

Adresse: Berger Str. 1, 40213 Düsseldorf

Links: Homepage / Facebook

Die besten Terrassen in Düsseldorf: Kasematten Düsseldorf

Der Klassiker auf der Rheinpromenade will einfach nicht alt werden: Ob beim Japantag, dem Oktoberfest oder an Silvester – die Kasematten bieten das ganze Jahr über Gastronomie an der beliebtesten Rheinpromenade Düsseldorfs und laden zum Genießen und Entspannen ein.

Insgesamt gibt es fünf feste Bestandteile der Kasematten: die Cocktailbar 112, den Gosch Fischkutter, das Frankenheim Bistro, die Brauerei Zum Schlüssel und das Café Bató.

Links: Homepage / Facebook

>> Fischmarkt in Düsseldorf feiert „Afterwork“ an den Kasematten – alle Infos für die Saison 2023 <<

Bierchen trinken in Düsseldorf: HOLY CRAFT Beer Bar

Wer Bier mag, sollte die „HOLY CRAFT Beer Bar“ ganz nach oben auf seinen To-Do-Zettel für den nächsten Altstadt-Besuch setzen: Mit 12 Craft Bieren vom Fass sowie 60 weiteren aus der Flasche ist für genug Auswahl gesorgt. Und da die Bar auch einen richtig schönen Außenbereich anbietet, scheuen wir uns nicht davor sie auch in diese Liste aufzunehmen.

Adresse: Liefergasse 11, 40213 Düsseldorf

Links: Facebook

>> In diesen Düsseldorfer Bars gibt es den besten Sommerdrink 2023 <<

Strandgefühle in Düsseldorf-Lörick: Sonnendeck

Ein kaltes Getränk in der Hand, chilliger Musik lauschen und den feinen Sand unter den Füßen spüren: Die große Beach-Area vom Sonnendeck hat mit ihrem Karibik-Flair die besten Voraussetzungen, damit ihr einfach mal abschalten könnt. Liegestühle gibt es en masse, die Bar öffnet bei Sonnenschein gerne am frühen Nachmittag ihre Pforten.

Adresse: Niederkasseler Deich 285, 40547 Düsseldorf

Links: Homepage / Facebook

Open-Air-Biergarten und Terrasse in Düsseldorf: Treibgut am Stahlwerk

Gleich neben dem Stahlwerk gelegen, einer der bekanntesten Event-Locations in Düsseldorf, bietet euch das Treibgut eine der wohl schönsten „Feel Good“-Oasen im Straßendschungel von Düsseldorf Lierenfeld. Zahlreiche Partyformate sind hier über die Jahre groß geworden, nebenbei locken immer wieder neue Event-Formate an den Pool und auf die Liegestühle.

Adresse: Ronsdorfer Str. 134, 40233 Düsseldorf

Links: Homepage / Facebook

>> „I Love 80s & 90s“-Beachparty im Treibgut am 3. Juni: sonnige Stimmung, strahlende Fotos <<

Event-Highlight in Düsseldorf: Schwanenhöfe / Seifenfabrik Dr. Thompson’s

Die Schwanenhöfe und die Seifenfabrik Dr. Thompson’s sind DAS Highlight für alle Open-Air-Fans in Flingern Süd: Auf dem Gelände der Schwanenhöfe finden regelmäßige Street Food Events statt, während das Dr. Thompson’s seine Tore für alle möglichen Events öffnet: Egal ob Hochzeit, Party, Firmenevent oder auch einfach mal so, auf der Terrasse lässt es sich hervorragend schmausen und die Sonne genießen.

Adresse: Erkrather Str. 232, 40233 Düsseldorf

Links: Homepage / Facebook

Rustikal Gastro-Terrasse: Hammer Blick im KCD in Düsseldorf-Hamm

Eine Piratenflagge, eine große Terrasse und ein wortwörtlicher „Hammer Blick“ auf den Rhein: In der rustikalen Gastronomie findet ihr euer Glück bei Pizza, Tapas und Flammkuchen – alternativ reicht aber meist auch ein kühles Bierchen, um den Tag bei diesem Ausblick ganz hervorragend ausklingen zu lassen.

Adresse: Fährstraße 253A, 40221 Düsseldorf

Links: Homepage

Terrasse mit den passenden Beats: Terrazza Electronica im Ufer 8

Das Ufer 8 an der Rheinpromenade ist nicht nur für seine wilden Partynächte bekannt: Gleich vor dem Club findet sich eine der schönsten Terrassen der näheren Umgebung. Seit 2019 findet hier die spanisch angehauchte „Terrazza Electronica“ statt, eine Event-Serie mit Ibiza-Charme, leckeren Häppchen, kühlen Getränken und chilligen Beats.

Adresse: Rathausufer 8, 40213 Düsseldorf

Links: Homepage / Facebook

Terrasse am Kö-Bogen Düsseldorf: Sundowner Lounge am Uecker Nagel

Gemütlich auf der Terrasse am Anfang der Kö auf den Hofgarten blicken und erfrischende Cocktails zischen: Mit Eröffnung der Kö-Bogen Sundowner Lounge verwandelte sich das Areal rund um den Uecker Nagel in eine gemütliche Outdoor-Oase mit Paletten- Sofas, Fatboy-Sitzsäcken und Verkaufsständen. Gäste können bei leckerem Essen und kühlen Drinks, sowie angesagten Chillout Sounds den Feierabend entspannt ausklingen lassen.

Die Sundowner Lounge findet meist im Sommer statt – vorher solltet ihr euch unbedingt auf der Facebook-Seite schlau machen. Der Eintritt ist frei!

Adresse: Königsallee 2, 40212 Düsseldorf (am Kö Bogen)

Links: Homepage / Facebook

Terrasse am Düsseldorfer Medienhafen: DOX Restaurant & Bar / Pebble’s Terrasse

Update: Die Terrasse hat zwar weiterhin geöffnet, jedoch finden hier zur Zeit keine Afterwork-Partys mehr statt.

Die Pebble’s Terrasse am Hyatt bildet die Spitze der Landzunge und öffnet den Blick auf die Düsseldorfer Sykline. Loungemöbel und große Sitzkissen auf den gemauerten Stufen laden zum Entspannen ein. Bei schönem Wetter in den Sommermonaten gibt’s Grillgerichte, kühle Drinks und coole Beats. Einfach perfekt!

Adresse: Speditionsstraße 19, 40221 Düsseldorf

Links: Homepage

Innenhof-Terrasse in Düsseldorf: Brasserie Stadthaus im Hotel De Medici

Im Innenhof gelegen findet ihr die wunderbare Terrasse der Brasserie Stadthaus im Hotel De Medici: Hier lässt es sich nicht nur hervorragend französisch dinieren, sondern man sitzt praktisch inmitten des kulturellen Zentrums von Düsseldorf. Flankiert wird die Brasserie vom jetzt schon museumsreifen Luxushotel De Medici, beschützt von der Andreaskirche und inspiriert vom Geist der benachbarten Oper, Kunstsammlung, Kunsthalle oder Kom(m)ödchen.

Adresse: Mühlenstraße 31, 40213 Düsseldorf

Links: Homepage / Facebook

Italienisches Lebensgefühl auf dieser Terrasse in Düsseldorf: Trattoria Carissima

Der Pizza-Ofen kommt aus Neapel und auch der Rest versprüht italienische Lebensfreude pur: die Trattoria Carissima vergrößerte in den letzten Jahren das Außengelände und gilt weiterhin als dicke Empfehlung in Oberkassel. Wer Lust auf italienische Küche und mediterranes Flair hat, sollte unbedingt mal auf der Terrasse (oder auch innerhalb) der wunderbaren Trattoria Platz nehmen. Es lohnt sich!

Adresse: Luegallee 17, 40545 Düsseldorf

Links: Homepage

Terrasse auf dem Barbarossaplatz in Düsseldorf-Oberkassel: Piazza Saitta

Auf dem Barbarossaplatz in Oberkassel lässt es sich aushalten: Umso schöner, dass sich hier die Piazza Saitta „breit“ gemacht hat. Oder um es kurz zu machen: La Dolce Vita, mitten in Düsseldorf, perfekt für Feinschmecker und Weinliebhaber.

Adresse: Barbarossapl. 3, 40545 Düsseldorf

Links: Homepage / Facebook

Terrassen mit mexikanischem Flair in Düsseldorf: Casita Mexicana

Mexikanisches Flair inmitten von Düsseldorf – und das ganz egal ob in Pempelfort, Bilk, Golzheim oder der Altstadt: Die Betreiber haben einige der besten mexikanischen Gerichte mitgebracht und vereinen so die Futterkultur Mexikos mit dem gutbürgerlichen Hunger gewürzgeiler Düsseldorfer.

Die Restaurants sind urig eingerichtet, die Terrassen davor insbesondere im Sommer ein Highlight. Hier lässt sich hervorragend ein kühler Cocktail oder etwas Tequila trinken, während der Gaumen mit Tacos, Quesadillas und Burritos bei Laune gehalten wird.

Links: Homepage

Das Fischrestaurant in Düsseldorf-Willich: Lespy’s

Das „Lespy’s“ ist vor allem für Fisch-Fans ein ganz heißer Tipp in Düsseldorf. Warum es das Restaurant dann auch noch in diese Auflistung der schönsten Terrassen in Düsseldorf geschafft hat? Ganz einfach: Erst kürzlich, im August 2020, haben die Inhaber ihre neue Außenterrasse in Betrieb genommen – und die ist wirklich gut gelungen! Ein Grund mehr also, unbedingt mal dort vorbeizuschauen.

Adresse: Bahnstraße 62, 47877 Willich

Links: Homepage / Facebook

Terrassen in Düsseldorf wurden merklich ausgebaut

Nicht zuletzt dank der Corona-Krise haben viele Gastro-Betriebe stark in ihre Außenbereiche investiert. Zum Sommer 2023 präsentieren sich viele Terrassen im neuen Design, teils stark vergrößert. Der Weg dorthin führte viele Besitzer quer durch den deutschen Bürokratie-Dschungel: Meist mussten Wirte und Betreiber um jeden Meter schachern, nicht selten sah man Menschen mit gelben Zollstöcken durch die Straßen rennen – schließlich sollte alles seine Richtigkeit haben.

Und so stehen plötzlich Stühle und Tische auf den Plätzen, wo vor kurzem noch Autos parken durften – beispielsweise auf der Luegallee in Düsseldorf Oberkassel, die jetzt nur noch einspurig befahrbar und zudem mit Tempo 30 versehen ist. Das Carissima war dort eines der ersten Restaurants, welches sich außerhalb gut sichtbar vergrößern durfte – inklusive neu gesetzter Pflanzkübeln. Wer Lust auf italienische Küche und mediterranes Flair hat, sollte hier unbedingt mal vorbeischauen!

Etwas weiter die Luegallee herab findet sich mit dem Stappen ein weiteres Traditionslokal in Oberkassel, dass sich neue Flächen an der Straße einverleibt hat. Noch weiter geht die Piazza Saitta, die sich „mal eben“ den kompletten Barbarossaplatz in der unmittelbaren Nachbarschaft gegönnt hat. Der Betrieb läuft hier täglich – außer dienstags und freitags wenn Markt ist.