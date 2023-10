Düsseldorfer Afterwork-Party „Pebble’s“ im Medienhafen: Veranstalter bedanken sich für eine tolle Saison

Sonnenschein, Sonnenbrillen, schnieke Outfits und ein kühles Glas Wein oder Champagner in der Hand: Die Afterwork-Party auf der Pebble’s-Terrasse am Medienhafen kehrte im Juni 2023 aus einer längeren Pause zurück und verwandelte so einige Dienstagabende im Juli und August zu herrlichen Momenten, an die man sich noch lange erinnern wird.

Seit dem 10. Oktober 2023 ist klar: Die Saison ist offiziell beendet, 2024 soll es weitergehen! Wann genau, das erfahrt ihr zeitnah hier!

Dass sich der Medienhafen immer wieder als tolle Partylocation in Szene setzen lässt, bewies auch das „Diner en Blanc“ am 10. Juni 2023. Auf der Pebble’s-Terrasse trägt man allerdings nicht vornehme weiße Klamotten, sondern lässige Arbeitskleidung, den ein oder anderen Anzug, oder ein hübsches Sommerkleid, um gemütlich zusammen dem Sonnenuntergang entgegen zu grooven.

„Pebble’s @ Afterwork“ am Düsseldorfer Medienhafen: Die nächsten Termine

Fest steht: bei passendem Wetter und ohne plötzliche Überraschungen findet die „Pebble’s @ Afterwork“ jeden Dienstag ab 18 Uhr statt. Ein vorheriger Blick auf die Instagram-Seite vom Hyatt Regency Düsseldorf kann aber sicher nicht schaden, denn die Macher mussten auch 2023 mehrere Termine kurzfristig absagen.

Termine 2023:

Dienstag, 13. Juni 2023

Dienstag, 20. Juni 2023 – abgesagt

Dienstag, 27. Juni 2023 – abgesagt

Dienstag, 4. Juli 2023 – abgesagt

Dienstag, 11. Juli 2023

Dienstag, 18. Juli 2023

Dienstag, 25. Juli 2023 – abgesagt

Dienstag, 1. August 2023 – abgesagt

Dienstag, 8. August 2023 – abgesagt

Dienstag, 15. August 2023

Dienstag, 22. August 2023

Dienstag, 29. August 2023 – abgesagt

Dienstag, 5. September 2023

Dienstag, 12. September – abgesagt

Dienstag, 19. September – abgesagt

Dienstag, 26. September

Dienstag, 3. Oktober (Feiertag)

Dienstag, 10. Oktober – Saison beendet

„Pebble’s @ Afterwork“ am Düsseldorfer Medienhafen: Das steckt dahinter

Im Schatten des eindrucksvollen Hyatt Regency Düsseldorf Hotel gelegen, liefert der Top Spot auf der riesigen Terrasse inmitten des Hafens eine dankbare Foto- und Selfie-Gelegenheit nach der nächsten: Im Hintergrund ragt der Fernsehturm in die Höhe, gleich gegenüber strahlen die Gehry-Bauten im Sonnenschein – der Panoramablick zieht garantiert jeden Besucher magisch in seinen Bann.

Musikalisch unterstützt wurde das Event 2023 von DJane Sin, die bereits seit längerer Zeit auch in der Bar nebenan auflegt. Der Sound ist meist modern, hat aber auch leichte Einflüsse des klassischen Jazz. In den Vorjahren gehört DJ AXLNT zu den Residents am Medienhafen.

Adresse: Pebble’s Terrasse, Hyatt Regency Düsseldorf, Speditionstraße 19, 40221 Düsseldorf

