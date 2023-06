Düsseldorf

„I Love 80s & 90s“-Beachparty im Treibgut am 3. Juni: sonnige Stimmung, strahlende Fotos

4. Juni 2023

Zeitreise im Pool, Chillen im Liegestuhl und irgendwas mit Alkohol: Die Beachparty im Treibgut am Stahlwerk gab einen ersten Vorgeschmack darauf, was Düsseldorfer in den kommenden Wochen noch erwarten dürfen. Wir zeigen die Foto-Highlights.