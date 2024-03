Düsseldorf: Amira Pocher besucht "Beauty"-Messe und "Top Hair"

Am kommenden Wochenende verwandelt sich Düsseldorf wieder in das Zentrum der internationalen Beauty- und Friseur-Branche: Die „Beauty“, die führende Plattform für die Kosmetikbranche in Deutschland, öffnet ihre Pforten. Parallel dazu findet die „Top Hair“ statt, die Leitmesse für Friseure.

Ein Pflichttermin für alle, die beruflich mit Kosmetik und dem Friseurhandwerk zu tun haben. Wann und wo finden die Messen 2024 statt, wie viele Aussteller und welche Promis sind dabei? Hier bekommt ihr alle Infos im schnellen Überblick:

Wann ist die „Beauty“ und „Top Hair“ in Düsseldorf 2024?

Die Kosmetik- und Wellness-Messe „Beauty“ Düsseldorf findet vom Freitag, 22. März, bis zum Sonntag, 24. März statt.

Die Friseur-Fachmesse „Top Hair“ startet einen Tag später und endet ebenfalls am Sonntag, dem 24. März.

Kann jeder auf die „Beauty“- und „Top Hair“-Messe in Düsseldorf?

Leider nein: Zugang haben nur Fachbesucher, die beruflich in der Branche tätig sind und sich vorab online angemeldet und eine Legitimierung erhalten haben.

Was kosten die Tickets für die Top Hair und Beauty?

Eine Tageskarte für die „Top Hair“ kostet 78 Euro, für die „Beauty“ 38 Euro.

Wo finden die „Beauty“ und „Top Hair“ statt?

Die Fachmesse findet in den Hallen der Messe Düsseldorf statt.

Adresse: Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf

Wie groß sind die „Beauty“- und „Top Hair“-Messe in Düsseldorf?

Die „Top Hair“ ist nach eigenen Angaben die wichtigste Friseur-Fachmesse in Europa. Mehr als 26.000 Fachbesucher aus aller Welt pilgern jährlich hierher, um sich über die neuesten Trends und Techniken in der Friseurbranche zu informieren. Internationale Top-Stylisten zeigen auf der Bühne ihre neuesten Kreationen, und in Workshops und Seminaren können die Teilnehmer ihr Wissen und Können vertiefen. Mit dabei sind rund 400 Aussteller und Marken aus 21 Ländern.

Die „Beauty“ zog im vergangenen Jahr 44.000 Besucher aus 29 Ländern in die Messehallen. Rund 1100 Aussteller präsentierten die gesamte Bandbreite der Dienstleistungskosmetik.

Welche Promis sind dabei?

Auf der „Top Hair“ werden sich einige der bekanntesten Namen der Branche präsentieren und den Besuchern Einblicke in ihre Arbeit geben. Dazu gehören unter anderem die Promi-Friseure Patrick Cameron, Philip Foresto und Sean Godard.

Auf der „Beauty“ haben sich unter anderem Amira Pocher und Harald Glööckler angekündigt. Sie werden auf der Messe zu Gast sein und sicherlich für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen.

Hier wird zur „Beauty“ und „Top Hair“ gefeiert

Eine Afterwork-Dinner-Party findet am Freitag, dem 22. März, um 19.30 Uhr im Lido Hafen im Medienhafen statt. Mit dabei sind unter anderem der deutsche Rapper Eko Fresh und der US-DJ Dante Thomas. Auch der Kuhstall in der Düsseldorfer Altstadt freut sich über Gäste der Messe.

