Beauty-Doc vergrößert Schönheitsklinik in Düsseldorf: Megan Fox und hunderte Promis feiern mit

Promi-Showdown beim „Grand Opening“ des neuen Erweiterungsbaus vom „Medical Inn“ in Düsseldorf: Sogar Hollywood-Star Megan Fox, die über die letzten Jahre selbst einige OPs hinter sich gebracht hat, ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen, und schaute in der Landeshauptstadt vorbei.

Prof. (CH) Dr. Mehmet Atila gilt als einer der renommiertesten Fachärzte Europas für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Der nun auf über 1000 Quadratmeter vergrößerte Klinikbereich schien ihm und seinem Team Grund genug zu sein, nochmal ordentlich die Werbetrommel zu rühren: Internationale Stargäste, eine große Charity-Aktion und Live-Programm waren am Freitag, dem 16. Juni, an der Location in Golzheim angesagt – später wurde noch im Rahmen einer Afterwork-Party im Mahiki Club in der Düsseldorfer Altstadt gefeiert.

Derweil hat Atila auch weiterhin viel zu tun, „der Beratungs- und Behandlungskalender des Spezialisten ist bereits zwei Jahre im Voraus ausgebucht“. Der Anbau lässt die Klinik laut eigener Aussage „nicht nur zu den größten, sondern auch zu den innovativsten und internationalsten Privatkliniken für Plastische und Ästhetische Chirurgie europaweit werden“.

Grand Opening in Düsseldorf mit Megan Fox, Cascada, Pietro Lombardi und vielen mehr

Das exklusive Grand Opening wurde mit knapp 300 geladenen Gästen und hochkarätigem Promiaufgebot zelebriert – darunter Schauspielerin und Hollywood-Schönheit Megan Fox, die unter anderem durch die „Transformers“-Filmreihe berühmt wurde und schön länger nicht mehr in Deutschland war. Dank Atila besucht sie nun Düsseldorf, um an der Charity-Party teilzunehmen.

Neben Moderatorin Sonya Kraus waren auch nationale Promi-Größen wie Dana Schweiger, Cascada, Pietro Lombardi mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa, Andrej Mangold mit Freundin Annika Jung, Lisa Straube und Akka, Julia Römmelt, Sven Martinek, Silvan Pierre Leirich, Marcellino sowie Verena Kerth mit Marc Terenzi unter den Feiernden, zudem auch zahlreiche Influencer wie Gerda Lewis, Yeliz Koc, Kattia Vides, Michelle Schellhaas und die Künstlerin Ivana Santacruz (Ivi Cruz).

Große Charity-Aktion mit vielen Partnern – und eine Runway-Präsentation

Neben diversen Live-Acts mit Gesang und Comedy-Einlagen stand die Charity-Aktion im Mittelpunkt. Dr. Mehmet Atila engagiert sich seit vielen Jahren sozial bei Institutionen wie der Interplast e. V. und ReStore Worldwide. Er behandelt bei seinen zahlreichen humanitären Einsätzen als Chirurg schwer verletzte Patienten in Entwicklungsländern, zum Beispiel in Ghana.

Für den Charity-Aspekt des Events konnte er zahlreiche prominente Unterstützer gewinnen: Scavi&Ray beispielsweise spendete eine 9-Liter Magnumflasche Scavi&Ray Prosecco, die von der Künstlerin Isi Carolina künstlerisch als Unikat bemalt wurde. Designerin Sabine Lohèl von der Modemarke „Semperlei“ spendete einen ihrer luxuriösen Herbst-Looks, Patrick Treutlein von Treutlein Interiors unterstützte die Aktion mit drei Deko-Objekten, während das Künstlerpaar Mr. & Mrs. Marnali (Marnali Art) gleich mehrere ihrer begehrten bunten Pop-Art-Sammlerstücke spendete.

Auf dem Runway war zu sehen: Festtags- und Abendkleider von der Marke SuaBel, unterstützt von Sara Pavo Cosmetics aus Oberhausen, Almir Bajrami aus Wuppertal mit luxuriösen Hairstyles. Und Brauksiepe Goldschmiedemanufaktur sorgte bei der Show für den glamourösen Schmuck auf dem Catwalk.

Die Erlöse aus den Spenden des Abends gehen an die Organisation ReStore Worldwide, für die sich Dr. Atila seit 2017 nachhaltig einsetzt.