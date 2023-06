Beauty-Afterparty im Mahiki Club am Freitag, 16. Juni – alle Fotos

Am Freitag lud Dr. Mehmet Atila, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, zum großen Opening seiner auf über 1000 Quadratmeter angewachsenen „Medical INN“-Klinik. Zu der Charity-Aktion kamen auch zahllose Prominente und Influencer – viele von ihnen feierten später weiter auf der Afterparty im Mahiki Club in der Düsseldorfer Altstadt. Unser Fotograf hat sich das natürlich nicht entgehen lassen! Die funkelnden Foto-Highlights der Nacht findet ihr in unserer Galerie.

>> Beauty-Doc vergrößert Schönheitsklinik in Düsseldorf: Megan Fox und hunderte Promis feiern mit <<

