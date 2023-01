Neuer Club in Düsseldorf: Der Mahiki Club öffnet in der Altstadt seine Pforten

Neuigkeiten im Düsseldorfer Nightlife: Am 20. und 21. Januar öffnet der Mahiki Club seine Pforten an der Hunsrückenstraße. Das Motto der Location lautet „From Mahiki with love“ – Aloha-Feeling und Tiki Bar-Style inklusive. Betreiber ist Emin Costa, der mit seinen Geschäftspartnern auch schon das Mai Thai direkt obendrüber und die Siam Cocktailbar führt.

Foto: Mahiki Club Düsseldorf Foto: Mahiki Club Düsseldorf Foto: Mahiki Club Düsseldorf Foto: Mahiki Club Düsseldorf Foto: Mahiki Club Düsseldorf Foto: Mahiki Club Düsseldorf Foto: Mahiki Club Düsseldorf Foto: Mahiki Club Düsseldorf

Neuer Club Düsseldorf: Mahiki eröffnet im Januar 2023

„Wir wollen DER Club in Düsseldorf werden“, so Emin Costa. Die Räumlichkeiten an der Hunsrückenstraße kennt der Gastronom bestens, schließlich war hier bis vor drei Jahren sein Lit Club zu Hause. Dann kam die Corona-Pandemie – eine schwere Zeit für die Gastro-Branche. Doch leer stehen lassen wollten Costa und seine Partner die Location nicht. Nach einer einjährigen Umbauphase wollen die Betreiber jetzt mit „Mahiki Club“ exklusiven Urlaubs- und Club-Feeling nach Düsseldorf bringen.

Dabei soll die 300 Quadratmeter große Location Platz für bis zu 400 Gäste bieten. In die Renovierung wurde insgesamt eine halbe Millionen Euro gesteckt.

Kennzeichen des Clubs ist der Tiki-Style, der sich vor allem in Ambiente und Einrichtung wiederfindet. Gäste werden beim Eingang durch einen auffälligen Tiki-Kopf und einem Wasserfall über der Treppe begrüßt. Geschmückt ist die Location mit „hochwertigen Kunstpflanzen und Blumen, die einen ‚Wow-Effekt‘ geben sollen“, so Emin.

Den ersten Mahiki Club hat übrigens Piers Adam 2006 im Londoner Stadtteil Mayfair gegründet. Danach folgten weitere Eröffnungen in Dubai, Manchester, Marbella und auf Sardinien. Besitzer Emin hat den Club in persönlichen Englandaufenthalten entdeckt – und holt ihn jetzt nach Düsseldorf!

Mahiki Club in Düsseldorf: Drinks und Getränkekarte

Auf der Getränkekarte findet ihr viel kräftigen Rum und klassische Cocktails wie Mai Tai, Moscow Mule oder Espresso Martini. Natürlich dürfen auch Eigenkreationen wie „Mahiki Mama Deluxe“, einem Drink mit Kokos-Rum Likör, nicht fehlen. Dabei wird aus stilechten Tiki-Bechern getrunken – passend zum Ambiente.

Musikalisch geht es in Richtung Latin, House und beliebten Beats. Für den internationalen Sound sorgen in der Szene bekannte DJs wie etwa Phatzo, Dean DJ und weitere Düsseldorfer Resident DJs.

Mahiki Club Düsseldorf: Opening-Partys im Januar 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mahiki (@mahikiclub)

Am 20. und 21. Januar 2023 findet das offizielle Club-Opening statt, vorab können sich geladene Gäste schon am Wochenende davor ein Bild vom neuen Club machen. Weiterhin sind außerdem Tänzerinnen und eigene Clubshows angekündigt, denn „jeder Besuch soll in Erinnerung bleiben“, so der Besitzer.

Mahiki Club Düsseldorf: Adresse

Den neuen Nachtclub findet ihr inmitten der Düsseldorfer Altstadt in der Hunsrückenstraße. Im Stockwerk darüber befindet sich die Cocktailbar „Mai Tai“.

Adresse: Hunsrückenstraße 22, 40213 Düsseldorf

Mahiki Club Düsseldorf: Öffnungszeiten, Eintritt und Preise

Steht noch zur Frage, wie tief Party-Fans für einen Besuch des Tiki-Clubs in die Tasche greifen müssen. Wir haben nachgefragt! Die Preise belaufen sich laut Besitzer Emin auf „durchschnittlich 15 Euro“. Im Rahmen von Special-Events ist der Eintritt teilweise kostenfrei.

Der Club soll an den Wochenendtagen geöffnet haben. Die Öffnungszeiten im Überblick:

Freitag: 22.30 bis 6 Uhr

22.30 bis 6 Uhr Samstag: 22.30 bis 6 Uhr

Der allgemeine Dresscode lautet: Party und chic! Sportschuhe sind unerwünscht. Eintritt ab 21 Jahren.

Aktuell wird noch an den letzten Feinheiten im neuen Club gearbeitet, „doch das sind alles Kleinigkeiten“, erklärt Emin Costa. Und fügt hinzu: „Wir freuen uns schon sehr auf das Opening und sind sehr gespannt auf das Feedback der Gäste!“