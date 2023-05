Charity-Gala 2023 in Düsseldorf mit Staraufgebot – die schönsten Fotos des Abends

Galerie leider ist nicht verfügbar

Star-Alarm in Düsseldorf: Die diesjährige Gala der Deutschen Postcode Lotterie lockte erneut zahlreiche namenhafte Gäste in die Landeshauptstadt. Unter dem Motto „Stand Up For Human Rights“ waren zahlreiche Menschenrechtler und Promis geladen – so auch George Clooney, internationaler Botschafter der Postcode Lotterie. In der Galerie findet ihr weitere Eindrücke vom roten Teppich und Gala-Abend.

>> So lief die Düsseldorfer Lotto-Gala mit Stargast George Clooney <<

Lotto-Gala in Düsseldorf 2023: Promiaufkommen zum guten Zweck

Die staatlich lizenzierte Lotterie ist eine sogenannte Soziallotterie. Das heißt, es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie nach eigenen Angaben seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über 4400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 175 Millionen Euro.