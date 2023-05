Star-Auflauf am Rhein: So lief die Düsseldorfer Lotto-Gala mit Hollywood-Star George Clooney

Es war mal wieder Zeit, die schicke Robe rauszuholen – denn die jährlich stattfindende Gala der Deutschen Postcode Lotterie lud zahlreiche namenhafte Gäste nach Düsseldorf. Unter dem Motto „Stand Up For Human Rights“ brachte auch George Clooney, Schauspieler, Menschenrechtler und internationaler Botschafter der Postcode Lotterie, eine klare Message in die Menge. Neben Prof. Muhammad Yunus, UNHCR-Botschafterin Yusra Mardini und Lotterie-Unterstützer Michael Patrick Kelly wurde insgesamt ein hohes Promiaufkommen geboten.

>> Charity-Gala 2023 in Düsseldorf mit Staraufgebot – die schönsten Fotos des Abends <<

Lotto-Gala in Düsseldorf 2023: Charity-Event mit Promiauflauf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Postcode Lotterie (@postcodelotterie)

Jedes Jahr lädt die Deutsche Postcode Lotterie zur Charity Gala, um diejenigen zu feiern, die täglich Kleines und Großes bewegen und damit die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Postcode Lotterie, erklärte: „Was hat eine Lotterie mit Menschenrechten zu tun? Wir sind heute mit Herausforderungen konfrontiert, die in dieser Form in der Geschichte der Menschheit noch nie bestanden haben. Globalisierung, Digitalisierung, Migration, Klimawandel – alles ist grenzenlos. Nicht zu vergessen sind die Kriege und Konflikte, die näher an uns heranrücken, Fluchtbewegungen und der Umgang mit Regimekritikern.“

Sie führte fort: „Es ist nicht nur ein einzelnes Problem, um das es hier geht. Es ist längst zu einem Menschenrechtsproblem geworden, wenn Wetterextreme zu Fluten oder Dürre führen. Das zeigt, dass es bei den Menschenrechten um viel mehr geht als das, was wir den klassischen Menschenrechtsschutz nennen. Und darum ist es gerade in der heutigen Zeit so wichtig, sich für Menschenrechte zu engagieren und diejenigen zu unterstützen, zu würdigen und sichtbar zu machen, die sich einsetzen, helfen und uns zeigen, dass es sich lohnt, tätig zu werden. Das Motto unserer diesjährigen Charity-Gala ist daher: Stand Up For Human Rights!“

Lotto-Gala in Düsseldorf 2023: Moderator Kai Pflaume interviewt Stargast George Clooney

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von #Ehrenpflaume (@kaipflaume)

Im Interview mit Lotterie-Botschafter und Gala-Moderator Kai Pflaume sprach George Clooney darüber, wie wichtig es ist, sich für Menschenrechte einzusetzen: „Was die internationalen Postcode-Lotterien jeden Tag tun, ist großartig. Denn Menschen können nicht nur zusammen gewinnen, sie können auch zusammen helfen und tausende von Projekten unterstützen. Und bei all den furchtbaren Dingen, die an vielen Orten dieser Welt geschehen, ist es gerade heute wichtig, die Aufmerksamkeit auf Menschenrechte zu lenken.“

>> Promi-Hotels in Düsseldorf: Hier übernachten die Superstars und VIPs <<

Friedensnobelpreisträger Prof. Muhammad Yunus wies derweil darauf hin, wie wichtig es ist, zusammen für Menschenrechte einzutreten und all diejenigen mit Engagement zu unterstützen, die täglich daran arbeiten, wirklich etwas zu verändern. „Mit Wegbereitern wie der Postcode Lotterie, die durch ihre vielen Teilnehmern eine riesige Menge an Fördergeldern bereitstellt, können wir wirklich einen Unterschied machen. Ich bin stolz als internationaler Botschafter ein Teil davon zu sein“, sagte der 82-Jährige.

Lotto-Gala in Düsseldorf 2023: Yusra Mardinis gehört zu den „100 einflussreichsten Personen der Welt“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Yusra Mardini (@yusramardini)

Berührend und inspirierend zugleich waren auch die Ausführungen der UNHCR-Botschafterin Yusra Mardinis. Die Olympia-Schwimmerin floh aus Syrien nach Deutschland. 2016 trat sie für das erste olympische Flüchtlingsteam bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro an und erlangte so weltweite Bekanntheit. 2022 erschien auf Netflix der Film „The Swimmers“ mit Schauspieler Matthias Schweighöfer, der auf ihrer Biografie und der ihrer Schwester Sarah beruht. Laut dem US-Magazin „People“ gehört sie aktuell zu den 25 Frauen, die die Welt verändern und wurde vom „Time Magazine“ unter die „100 einflussreichsten Personen der Welt“ gewählt. „Noch nie war es so wichtig, sich zusammen für Menschenrechte stark zu machen. Zusammen füreinander einzustehen und zusammen etwas zu bewegen. Jeder von uns kann dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen“, sagte die 25-Jährige.

Deutsche Postcode Lotterie: Das steckt dahinter

Neben Clooney hat die Soziallotterie über 500 Gäste geladen. Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode-Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Nach eigenen Angaben förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland über 4400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 175 Millionen Euro. Alle Postcode-Lotterien haben bis dato zusammen mehr als 12,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt und gehören somit zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.