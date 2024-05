Am 9. Mai war es endlich soweit: Die German Beach Tour (GBT) startete mit dem ersten Turnier in Düsseldorf in den Beach-Sommer. Vier Tage kämpfen die besten Beach-Volleyballer Deutschlands jetzt um den ersten Titel und wichtige Ranglistenpunkte auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft. Neben den Vizemeisterinnen Anna Behlen und Sarah Schulz geht auch das Nationalteam Pfretzschner/Winter an den Start. Tickets sind online erhältlich.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

German Beach Tour 2024: Beach-Volleyball am Düsseldorfer Rheinufer

Die Fans können sich vom 9. bis 12. Mai auf hochkarätige Spiele am Düsseldorfer Rheinufer freuen. Das neue Hamburger Duo Lukas Pfretzschner und Sven Winter sorgte zuletzt international für Furore und gilt auch beim ersten Tourstopp als Favorit auf den Titel. Gespannt sein darf man auch auf das Interimsduo Paul Henning und Bennet Poniewaz, deren Standartpartner aktuell verletzt ausfallen. Als weiteres neues Team gehen Momme Lorenz und Eric Stadie an den Start. Zurück sind unterdessen Jonas Reinhardt und Milan Sievers, die bereits 2021/2022 zusammenspielten und 2022 DM-Dritte wurden. Zudem schlagen in Düsseldorf die Sagstetter- und Wolf-Brüder auf.

>> Freut ihr euch schon auf die EM 2024? Hier findet ihr alle wichtigen Themen rund um die Fußball-Europameisterschaft <<

Bei den Frauen gibt Anna-Lena Grüne nach ihrer langen Verletzungspause (Schulter-OP im Oktober 2022) ihr Comeback auf der GBT. Mit ihrer neuen Partnerin Chenoa Christ feierte sie international bereits ein sensationelles Comeback, als sie beim Future-Event auf den Philippinen im April die Goldmedaille gewannen. Heiße Anwärter auf den Titel in Düsseldorf dürften aber auch die Vizemeisterinnen Anna Behlen und Sarah Schulz sein. Zudem greifen das neue Duo Lea Kunst und Julia Sude sowie das Interimsduo Leonie Klinke und Kim van de Velde am Rheinufer an. Auch Melanie Paul und Hanna-Marie Schieder sowie Christine Aulenbrock und Sandra Ferger sind beim ersten Event der Saison dabei.

GBT 2024: So kommt ihr an Tickets fürs Volleyball-Turnier in Düsseldorf

Das Turnier startete am Donnerstag (9. Mai) um 11.30 Uhr mit der Qualifikation (Single Elimination). Die Hauptfeldspiele werden ab Freitag (10. Mai) um 9 Uhr ausgetragen. Hier wird eine Double Elimination gespielt. Am Sonntag (12. Mai) werden ab 16.30 Uhr die Siegerinnen des ersten Tourstopps ermittelt. Das Finalspiel der Männer folgt um 17.45 Uhr.

>>Badeseen in Düsseldorf und Umgebung: Die perfekte Abkühlung an heißen Tagen<<

Am Donnerstag und Freitag ist der Eintritt zu den Spielen frei. Tickets für das Wochenende gibt es hier. Wochenend-Tickets sind ab 45 Euro erhältlich, Tagestickets ab 25 Euro. Alle, die es nicht nach Düsseldorf schaffen, können die Spiele im kostenlosen Livestream auf dem Twitch-Kanal des GBT-Medienpartners SPONTENT sowie auf Dyn verfolgen.

Eine Übersicht der zugelassenen Teams findet ihr hier: DVV Beach Portal.