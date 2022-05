Badeseen in Düsseldorf und Umgebung: perfekte Abkühlung an heißen Tagen

An heißen Sommertagen erfreuen sich die Badeseen in und um Düsseldorf größter Beliebtheit. mit ausreichend Platz zum Schwimmen und Sonnenbaden? Wir haben alle Adressen und Infos für euch gesammelt!

Badesee Düsseldorf: Unterbacher See

Nahezu jeder Düsseldorfer kennt den Unterbacher See. Zurecht, denn die zwei Bäder bieten feine Sandstrände, Liegewiesen, Beachvolleyball-Felder und viele Spielmöglichkeiten für die kleinen Mitglieder der Familie. Am Südstrand gibt es außerdem einen separaten FKK-Strand. Auch Tretboote, Ruderboote und sogar Segelboote können in dem Naherholungsgebiet ausgeliehen werden.

Adresse Unterbacher See:

Kleiner Torfbruch 31, 40627 Düsseldorf

Mit dem Bus: Haltestelle „Strandbad Nord“ oder Haltestelle „Strandbad Süd“

Öffnungszeiten Unterbacher See:

Das Schwimmparadies hat an allen Tagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise Unterbacher See:

Tageskarte 4,50 Euro

Abendkarte 2,60 Euro

Badesee Düsseldorf und Umgebung: Kaarster See

An dem sechs Hektar großen Badesee kommen garantiert alle auf ihre Kosten. Besonders das flache Ufer des Sees macht dieses Ausflugsziel so familienfreundlich.

Es gibt auch einen extra Sportsee für Angler, Taucher, Windsurfer und Segler. In der umliegenden Grünanlage finden sich Tischtennis-Platten und Beachvolleyball-Felder.

Adresse Kaarster See:

Am Kaarster See 1, 41564 Kaarst

Mit der Bahn: Haltestelle „Kaarster See“

Öffnungszeiten Kaarster See:

Der Badesee ist für Gäste von Montag bis Sonntag von 10 bis 21 Uhr zugänglich. Witterungsbedingte Änderungen der Öffnungszeiten sind möglich.

Eintrittspreise Kaarster See:

Tagestarif 4 Euro

Spättarif (ab 18 Uhr) 2,50 Euro

Ermäßigt (5 bis 17 Jahre, Schwerbehindert) 2,50 Euro

Badesee Düsseldorf und Umgebung: Blaue Lagune

Die blaue Lagune ist der perfekte Platz für einen erlebnisreichen Tagesausflug. Hier könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr abschalten und zur Ruhe kommen oder euch lieber auspowern wollt. Für Letzteres stehen euch ein Aquapark, Stand-Up-Paddles und eine Wakeboard-Anlage vor Ort.

An der blauen Lagune gibt es außerdem ein Gastronomie- und Übernachtungsangebot.

Adresse Blaue Lagune:

Jülicher Str. 1-2, 47669 Wachtendonk

Öffnungszeiten Blaue Lagune:

Strandbad: Montag Ruhetag, Dienstag bis Sonntag 12 Uhr bis 19 Uhr

Montag Ruhetag, Dienstag bis Sonntag 12 Uhr bis 19 Uhr Wakepark: Montag Ruhetag, Dienstag bis Freitag 14 Uhr bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 13 Uhr bis 19 Uhr

Montag Ruhetag, Dienstag bis Freitag 14 Uhr bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 13 Uhr bis 19 Uhr Aquapark: Abhängig von Terminbuchung

Abhängig von Terminbuchung Stand-Up-Paddling: Abhängig von Terminbuchung

Eintrittspreise Blaue Lagune:

Tageskarte 10 Euro

Sundown Karte (ab 17 Uhr) 6 Euro

Das könnte dich auch interessieren: