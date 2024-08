Unterbacher See in Düsseldorf: Deswegen ist er in Top-Ausflugsziel

Der Unterbacher See im Südosten Düsseldorfs gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen der Stadt. Das rund 88 Hektar große, geschützte Biotop mit überwiegend bewaldeten Ufern bietet Besuchern vielfältige Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten am und im Gewässer. So lädt der See zu vergnügsamen Stunden auf dem Tretboot und dem Stand-up-Paddel sowie zum Entspannen bei einem Picknick am Ufer ein. Wer hingegen ein paar Runden im Wasser ziehen möchte, kann dies am speziell für die Badenutzung ausgebauten Nord- und Südstrand ebenfalls tun.

Dabei dürfen sich Gäste auf besonders sicheren Badespaß freuen, denn die Wasserqualität des Sees ist nun erneut mit „ausgezeichnet“ bewertet worden. Die Beurteilung der Wasserqualität erfolgte dabei anhand der Daten der letzten vier Jahre.

Wasserproben werden regelmäßig entnommen

Um die hohe Wasserqualität für die Badegäste kontinuierlich sicherzustellen, werden während der Badesaison alle zwei Wochen Wasserproben von einem unabhängigen Labor im Auftrag des Zweckverbandes entnommen. Diese Proben werden gemäß den Vorgaben des Gesundheitsamts der Landeshauptstadt Düsseldorf analysiert. Untersucht werden dabei Indikatoren wie die Darmbakterien E. Coli, die auf Verschmutzungen hinweisen, gemäß der EU-Badegewässer-Richtlinie und der Badegewässerverordnung NRW. Zusätzlich erfolgt während der Badesaison eine jährliche Inspektion des Unterbacher Sees durch das Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz der Landeshauptstadt Düsseldorf, um eine sichere Nutzung des Sees zu gewährleisten.

Darüber hinaus wird zweimal jährlich die gesamte Wassersäule des Unterbacher Sees durch die Chemisch-Biologischen Laboratorien des Stadtentwässerungsbetriebs der Landeshauptstadt Düsseldorf mittels eines aufwändigen Messverfahrens auf den ökologischen Zustand hin untersucht und analysiert. Die Wassertemperatur des Sees beträgt aktuell 24 Grad.

Es wird ausdrücklich empfohlen, nur an den vielen ausgezeichneten und gut bewerteten Badestellen in Nordrhein-Westfalen baden zu gehen. Eine Übersicht der Badegewässer in Nordrhein-Westfalen inklusive einer interaktiven Karte findet ihr unter: www.badegewaesser.nrw.de.