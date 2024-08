Sommerverlängerung in Düsseldorf: Freibäder bleiben länger geöffnet!

Der Sommer scheint einfach nicht enden zu wollen: Die gute Nachricht für alle Wasserratten in Düsseldorf lautet an diesen Tagen wohl, dass die städtischen Freibäder noch bis zum 8. September geöffnet bleiben. Dank des verlängerten Sommers kann man also noch einmal die warmen Tage in vollen Zügen genießen und sich im kühlen Nass erfrischen. Das gab die Bädergesellschaft Düsseldorf in einer Mitteilung am Dienstag (27. August) bekannt.

Diese Freibäder bleiben in Düsseldorf bis zum 8. September geöffnet:

Strandbad Lörick, Niederkasseler Deich 285, 40547 Düsseldorf

Rheinbad, Sportpark Nord/Europaplatz, Europaplatz 1, 40474 Düsseldorf

Allwetterbad Flingern, Flinger Broich 91a, 40235 Düsseldorf

Freibad Benrath, Regerstraße 9, 40593 Düsseldorf

Das privatgeführte Bad „Flossen weg“ in Kaiserswerth bleibt noch eine Woche länger geöffnet (14. September).