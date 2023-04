Asphalt Festival 2023 in Düsseldorf: Neue Location, Programm-Highlights und alle Infos

Die Stadt als Bühne: Vor elf Jahren ist das Asphalt Festival mit diesem Ziel gestartet, vom 16. Juni bis 2. Juli 2023 lockt die Fortsetzung nun mit knapp 50 Vorstellungen an einige der besten und schönsten Kulturorte der Stadt. Lust auf Jazz oder Alternative Rock am Schwanenspiegel? Oder doch lieber die Premiere des düsteren Theaterstücks „Dunkeldorf“ in der brandneuen Location „34OST“ schauen? Die Auswahl ist groß, faszinierend und extrem vielfältig.

Zu den größten Neuigkeiten aus dem Kosmos von „asphalt N° 11“ gehört die neue Location an der Oststraße – viele Düsseldorfer kennen die rund 1.800 Quadratmeter große Fläche noch als jahrelang genutzte Verkaufsfläche des deutschen Elektroriesen Conrad. Damit war vor drei Jahren Schluss, nun werden die Türschlüssel durch die Firma Pandion an die Veranstalter des Asphalt Festivals übergeben. Sahnehäubchen obendrauf: die Oststraße 34, oder nun „34Ost“, darf bis Ende 2024 vom Team als Eventfläche genutzt werden.

Und das tun sie – sogar noch vor der offiziellen Eröffnung vom Asphalt Festival am 16. Juni. Angedacht sind mehrere Preview-Events, darunter vier Konzerte und eine Lesung des deutschen Kabarettisten und Autoren Frank Goosen.

Asphalt Festival 2023 in Düsseldorf: Eröffnung am 16. Juni mit Omer Klein & Aris Quartett

Eröffnet wird das Asphalt Festival dann offiziell am 16. Juni, Jazzpianist Omer Klein steigt dann auf die Seebühne am Schwanenspiegel. Stilistisch wird der Musiker nicht nur vom Modern Jazz inspiriert, sondern webt auch immer wieder Einflüsse traditioneller, orientalischer Musik mit in sein Schaffen ein. Bei seinem Auftritt ist Klein nicht allein: an seiner Seite spielt das Aris Quartett, welches in der Klassikszene bereits für viel Applaus und große Ohren gesorgt hat.

Einlass für das „Shake it!“-Konzert ist ab 18 Uhr, der Start ist für 19.30 Uhr vorgesehen. Tickets kosten euch im Vorverkauf 28 Euro, an der Abendkasse 32 Euro.

Asphalt Festival 2023 in Düsseldorf: Erstaufführung von „Dunkeldorf“

Ein weiteres Highlight im Asphalt-Portfolio kommt eher düster daher und thematisiert einen der schrecklichsten Anschläge in der Düsseldorfer Geschichte: die Nagelbombe am S-Bahnhof Wehrhahn, die am 27. Juli 2000 ein ungeborenes Kind tötete und zehn Menschen teils schwer verletzte – ein Schuldiger wurde nie gefunden, bis heute wurde niemand für den Anschlag verurteilt.

Das Theaterkollektiv Pièrre.Vers hat sich dem Thema angenommen und zeigt seine Interpretation an gleich sieben Terminen im 34OST, von denen der Großteil bereits jetzt ausverkauft sind. Los geht es jeweils ab 19 Uhr.

Asphalt Festival 2023 in Düsseldorf: Krieg in der Ukraine bleibt ein Thema

Zahlreiche Künstler zeigen sich weiterhin tief verbunden mit dem Schicksal der Ukraine – oder sind es meist sogar selbst. Bereits am 6. Mai, abseits des eigentlichen Festivals, erwarten euch „Ukrainian Songs of Love and Hate“ im 34OST. Die ukrainischen Dichter Grigory Semenchuk (und sein Hip-Hop-Alter-Ego Brat) und Lyuba Yakimchuk sowie die Musikerin und Schriftstellerin Irena Karpa haben sich mit dem in Berlin lebenden Musiker und Produzenten Yuriy Gurzhy zusammengetan und einen Soundtrack für das zurückliegende Jahr geschrieben und komponiert, den sie hier live performen. Tickets gibt es ab 12 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse 15 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.

Zudem hat die Festival-Leitung auch den Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, Serhij Zhadan und die Kiewer Musikerinnen Dakh Daughter eingeladen. Letztere treten am 29. und 30. Juni zusammen mit Gründer Vlad Troitskyi im „Danse Macabre“ auf die Bühne im Weltkunstzimmer (Ronsdorfer Straße 77a).

Asphalt Festival 2023 in Düsseldorf: Locations und Programm

Den kompletten Überblick über die fast 50 Vorstellungen des Asphalt Festivals, und die Möglichkeit Tickets vorzubestellen, findet ihr auf der Homepage asphalt-festival.de. Die Bandbreite der Konzerte reicht in diesem Jahr von Jazz und Soul über Folk, Rock und Latin bis hin zu Electro und Avantgarde – insgesamt 17 Konzerte sind gelistet.

An diesen Orten in Düsseldorf ist das Asphalt Festival zu sehen: