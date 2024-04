Der ehemalige TV-Moderator Stefan Raab sorgt aktuell für Aufsehen: In zwei Instagram-Videos, veröffentlicht rund um Ostern, deutet er ein von vielen erhofftes Comeback an. Dahinter steckt eine Revanche gegen Box-Weltmeisterin Regina Halmich. Datum und Location des Ringkampfes sind bereits bekannt, Tickets stehen ab Dienstagnachmittag zum Verkauf.

Stefan Raab meldet sich nach neun Jahren mit Instagram-Video zurück

Raab, der sich 2015 aus dem Fernsehen zurückgezogen hatte, zeigt sich in dem Video am Ufer eines Sees, am Angeln und Entspannen. Sein „ewiger Showpraktikant“ Elton überredet ihn scherzhaft zu einem Comeback, allerdings nur, wenn er neun Millionen Follower auf Instagram erreicht. Eine Anlehnung an eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands, Pamela Reif.

Dazu passend: „Blamieren oder Kassieren“ mit Elton: Das sind die Gäste der nächsten Quizshow

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Raab-Comeback: Zweites Video offenbart Boxkampf am 14. September

Nachdem das erste Video über 60 Millionen Mal geklickt wurde, folgte ein zweites am Ostermontag. Darin verkündet Elton, dass die Follower-Zahl nicht erreicht wurde (Stand, 2. April, 14.30 Uhr: 3 Millionen), präsentiert aber gleichzeitig einen Plan B: einen dritten Boxkampf gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich.

Der Ankündigung zufolge wird Raab am 14. September gegen die Profiboxerin antreten, gegen die er 2001 und 2007 schon zwei Niederlagen in Schaukämpfen kassiert hat. Halmich bestätigte am Dienstag der dpa Pläne für einen dritten Fight.

Doch es kamen Zweifel auf: Die Ankündigung fiel ausgerechnet auf den 1. April, den Tag der Aprilscherze. Wie sich allerdings einen Tag später herausstellte, ist der Halmich-Raab-Fight ganz offensichtlich eine handfeste Sache.

Boxkampf zwischen Halmich und Raab findet in Düsseldorf statt

Raab macht Ernst: Tickets für den Ringkampf sind ab Dienstag, dem 2. April 2024, auf Eventim verfügbar. Das Spektakel findet am Samstag, dem 14. September, im Düsseldorfer PSD Bank Dome statt.

Infos über die Ticketpreise sind ab dem Verkaufsstart um 15 Uhr bekannt.

Raab Entertainment: Neue Produktionsfirma gegründet

Fest steht auch, dass Raab Anfang des Jahres die Produktionsfirma Raab Entertainment gegründet hat. Das Unternehmen entwickelt „Bewegtbild-Inhalte für alle Sender, Plattformen und Kunden“, beschreibt es sich selbst auf LinkedIn. Zum Portfolio gehört im Übrigen auch der Boxkampf gegen Halmich.

Weiterlesen: Termine in Düsseldorf 2024: Die wichtigsten Events und Messen im Überblick