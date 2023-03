DoKomi 2023 in Düsseldorf: Start, Anfahrt, Tickets – alle Infos

Seit 2009 schon findet die DoKomi in Düsseldorf statt. So auch in diesem Jahr. Was die DoKomi aber eigentlich ist, was euch auf der größten Anime- und Manga-Convention in Deutschland erwartet und wie ihr an Tickets kommt, das alles verraten wir euch hier!

DoKomi 2023: Was ist die DoKomi?

Zunächst einmal ist DoKomi eine Abkürzung aus dem Japanischen. Diese lautet im Ganzen „doitsu komikku maketto“ und bedeutet übersetzt soviel wie Deutscher Comic Market. Die Themengebiete dieser Convention erstrecken sich von Cosplay über Games und Fashion bis hin zu Anime und Manga und vielen weiteren Japan-bezogenen Themen. Seit 2009 findet sie jährlich in Düsseldorf statt und geht mittlerweile über drei Tage.

DoKomi 2023: Wann ist die DoKomi?

Die DoKomi findet in diesem Jahr vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 statt und wird erstmals über drei Tage ausgetragen.

DoKomi 2023: Wo findet die DoKomi statt?

Nachdem die erste DoKomi 2009 noch im Freien Christlichen Gymnasium nahe dem Castello in Düsseldorf mit ca. 1800 Gästen stattfand, ist die Expo inzwischen seit 2011 schon in der Messe Düsseldorf zuhause.

Die Besucherzahlen wuchsen über die Jahre stetig an. So waren es 2013 gerade mal 10.000 Besucher, 2016 waren es bereits 31.000. Aufgrund der Covid-Pandemie waren die Besucherzahlen in den Jahren 2020 und 2021 dann auf 28.000 bzw. 30.000 Zuschauer begrenzt.

2022 aber waren im Vorverkauf bereits 70.000 Tickets abgesetzt worden. Daher wurde die Messe für 2023 auch auf drei Tage von ursprünglich zwei Tagen verlängert.

DoKomi 2023: Wo bekomme ich Tickets zur DoKomi?

Die Tickets für die DoKomi erhaltet ihr hier. Aber Vorsicht: Die Tickets gibt es nur online und nicht im Geschäft zu kaufen. Auch eine Tageskasse wird es vor Ort nicht geben. Die Tickets erhaltet ihr dann per Email.

Dabei könnt ihr aus einer Vielzahl von Möglichkeiten entscheiden. Unter anderem kommt es auch darauf an, wann ihr eure Tickets bestellt. Getreu dem Motto: Der frühe Vogel fängt den Wurm!

DoKomi 2023: Was kosten die Tickets?

So könnt ihr euch ein Ticket für alle drei Tage sichern. Wer dies bereits bis zum 31.12.2022 getan hat, der hat 77 Euro bezahlt. Wer sich bis zum 22. Mai 2023 dafür entscheidet, alle drei Tage teilzunehmen, der bezahlt 79 Euro. Wer lieber noch etwas wartet und nicht weiß, ob er wirklich alle drei Tage vor Ort sein kann und möchte, der bezahlt am Ende bis zum 2. Juli 2023 schließlich 85 Euro.

Tatsächlich sind diese Datumsgrenzen auch für alle übrigen Tickets wichtig. Wer nur den Samstag und den Sonntag vor Ort ist, bezahlte bis zum 31.12.2022 insgesamt 57 Euro. Wer sich bis zum 22. Mai 2023 Zeit lässt, bekommt das Paket für beide Tage für 59 Euro, danach wird es euch 65 Euro kosten.

Wer nur den Freitag dabei sein möchte, zahlte 32 Euro, sofern er bereits vor dem 31.12.2022 sein Ticket erstanden hat. Wer bis zum 22. Mai 2023 wartet, zahlt 33 Euro, bis zum 2. Juli 2023 kostet das Tagesticket dann 35 Euro.

Der Samstag kostet bis zum 22. Mai als Einzelticket 37 Euro, wer danach seine Karte für Samstag kaufen will, muss 39 Euro bezahlen. Der Sonntag kostete bis Ende letzten Jahres 34 Euro, bis zum 22. Mai 2023 kostet der Sonntag 35 Euro und bis zum 2. Juli 2023 kostet es 37 Euro.

Für den Cosplayball hingegen wird kein Extraeintritt erhoben, hier ist der Eintritt über die vollen drei Tage, wenn ihr sowieso vor Ort seid, umsonst. Für den J-Rave hingegen müsst ihr wieder eine Karte kaufen. Bis zum 31. Dezember 2022 kostete das Ticket 12 Euro, bis zum 22. Mai wird das Ticket 15 Euro kosten, danach müsst ihr 19 Euro bezahlen, wenn ihr dabei sein möchtet.

Dokomi 2023: Wie sind die Öffnungszeiten der DoKomi?

Die Öffnungszeiten der DoKomi 2023 sehen wie folgt aus:

Freitag: 13 bis 20 Uhr

Samstag: 10 bis 20 Uhr

Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Der J-Rave findet am Samstag von 20.30 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht statt.

Am Samstag und am Sonntag habt ihr aber bereits die Möglichkeit, um 8 Uhr das Gelände zu betreten. Auch am Freitag soll es eine frühere Einlasszeit geben, diese ist aber noch nicht veröffentlicht und wir teilen sie euch mit, sobald es etwas zu verkünden gibt.

DoKomi 2023: Gibt es einen Dresscode?

Einen generellen Dresscode gibt es natürlich nicht. Auch müsst ihr nicht im Cosplay erscheinen. Das steht euch frei. Für den Cosplayball hätte es kleinere Vorschriften gegeben, was erlaubt ist und was nicht.

Allerdings wird der Cosplayball im Jahr 2023 aufgrund von Umbaumaßnahmen nicht stattfinden. Stattdessen haben die Veranstalter bereits angekündigt, euch 2024 einen noch schöneren Saal zu präsentieren.

DoKomi 2023: Gibt es eine Altersbeschränkung? Darf ich unter 16 Jahren zur DoKomi?

Die DoKomi ist ausdrücklich eine Jugendveranstaltung, weshalb ihr selbstverständlich auch zur Convention dürft, wenn ihr jünger als 16 Jahre alt seid. Wenn ihr allerdings länger als 22 Uhr etwa beim J-Rave oder Cosplayball bleiben wollt, so muss eine „volljährige, erziehungsberechtigte Begleitperson“ mit dabei sein.

DoKomi 2023: Wie sieht das Hygienekonzept aus?

Sobald das Hygienekonzept zur DoKomi 2023 veröffentlicht ist, werden wir euch die Regeln hier vorstellen.

DoKomi 2023: Wie komme ich zur DoKomi?

Kommt ihr mit dem Auto, habt ihr eine Vielzahl von Möglichkeiten, zur DoKomi zu gelangen. Zunächst gebt ihr in euer Navi folgende Adresse ein:

Stockumer Kirchstrasse 61

40474 Düsseldorf

Kommt ihr nördlich von Düsseldorf angefahren, nutzt am besten die A52 und die A3. Kommt ihr aus dem Westen, sind die A44 und die A57 eure Autobahnen. Führt euch euer Weg südlich von Düsseldorf in die Landeshauptstadt, dann nutzt die A57 oder die A59. Im besten Falle solltet ihr generell versuchen, dann die A44 zu erreichen, denn von hier aus nutzt ihr dann am besten die Ausfahrt Nummer 29 namens „Messe/Arena“, die euch unmittelbar zum Parkplatz P1 geleitet.

Von dort werden euch dann Shuttlebusse ab 7 Uhr morgens zum Messegelände fahren. Wer sein Auto auf dem Parkplatz parken möchte, muss allerdings einen Unkostenbeitrag von 6 Euro entrichten. Damit ist aber der Tag pauschal komplett bezahlt.

DoKomi 2023: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Messe Düsseldorf?

Wollt ihr mit der Bahn anreisen, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, zum Gelände der Messe Düsseldorf zu gelangen. Zunächst könnt ihr eine von zwei Straßenbahnlinien nutzen. So fahren die U78 und die U79 aus der Innenstadt bis zur Haltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord oder der Haltestelle „Messe Ost/Stockumer Kirchstraße“.

Auch eine Buslinie fährt das Messegelände an. So habt ihr noch die Möglichkeit, die Linie 722 zu nutzen. Von der Haltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“ könnt ihr locker zu Fuß gehen, von der Haltestelle „Messe Ost/Stockumer Kirchstraße“ könnt ihr entweder zu Fuß gehen, was ein paar Minuten in Anspruch nehmen wird, oder ihr steigt in den Bus 722 und fahrt bis zur Haltestelle „D-Messe Süd/Congr. Center“.

Habt ihr bereits ein Ticket für die Messe, so könnt ihr in Düsseldorf die öffentlichen Verkehrsmittel der Rheinbahn AG ohne Aufpreis nutzen.