Das sind die schönsten Fotos aus 20 Jahren Japan-Tag in Düsseldorf

Der Japan-Tag in Düsseldorf gehört zu den populärsten Festen der Stadt und findet jährlich im Mai oder Juni statt. Wir zeigen die schönsten Fotos der letzten Jahre. Die Rheinuferpromenade und die Altstadt in Düsseldorf stehen ganz im Zeichen der zahlreichen Cosplayer. Am Japan-Tag wird es voll: bis zu einer Millionen Besucher drängen sich am Rhein, in der Altstadt und in "Little Tokyo". Am 13. Mai 2023 feiert der Japan-Tag seine 20. Ausgabe. Wir zeigen euch alle Foto-Highlights der letzten Jahrgänge. Viel Spaß!

Von „Little Tokyo“ bis an die Rheinpromenade: Am Japan-Tag steht ganz Düsseldorf im Zeichen der weißen Flagge mit dem roten Punkt. Was euch an diesem Tag in der Landeshauptstadt erwartet, zeigen wir euch hier in unseren Foto-Highlights der vergangenen Jahre.

Japan-Tag in Düsseldorf 2023: Alle Infos

Der Japan-Tag 2023 findet am Samstag, dem 13. Mai statt. Das beliebte Feuerwerk startet meist um 23 Uhr und gehört mittlerweile zu den Pyro-Highlights des Jahres in Düsseldorf. Das Motto in diesem Jahr lautet: „Die japanischen Jahreszeiten am Düsseldorfer Nachthimmel“ – ihr dürft gespannt sein, was sich die Feuerwerkskünstler diesmal ausgedacht haben.

>> Japan-Tag 2023 in Düsseldorf: So feiert die Stadt die 20. Ausgabe <<

Die wichtigsten Locations vom Japan-Tag finden sich am Rhein verteilt: vom Burgplatz bis zur Reuterkaserne und hinab bis zum Mannesmannufer und Johannes-Rau-Platz locken zahlreiche Stände und Angebote. Auch auf der Wiese vor dem Landtag wird gefeiert, während der Marktplatz in der Altstadt als Kinder- und Spielzone dient.

Japan-Tag in Düsseldorf: Japanisch essen

Düsseldorf gilt längst als Hochburg für alle Fans der japanischen Küche: Nirgendwo sonst in Deutschland finden sich so viele hochwertige Restaurants an einem Platz. Am Japan-Tag macht ein Besuch dieser Locations natürlich doppelt Sinn – auch wenn es voll werden dürfte.

>> Die besten japanischen Restaurants in Düsseldorf: Ramen, Sushi und Geheimtipps <<

Unter den Highlights finden sich zum Beispiel das „Soba-An“ auf der Klosterstraße 68 und das „Yaki-The-Emon“ auf der Klosterstraße 72 (hier kommen Okonomiyaki, also japanische Pfannekuchen, auf den Tisch). Wer nicht im Restaurant essen will, der findet am Rheinufer aber auch zahlreiche Stände mit japanischen Leckereien.