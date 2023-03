Nacht der Museen 2023 in Düsseldorf: Über 40 Locations machen mit

Bald ist es endlich soweit: Am 22. April öffnen Museen und Galerien in Düsseldorf ihre Türen zu später Stunde. Von 19 bis 2 Uhr können sich Kulturbegeisterte auf tolle Aktionen und Veranstaltungen an mehr als 40 Orten in der gesamten Stadt freuen. Das alles findet im Rahmen der „Nacht der Museen“ statt.

Welche Locations, Ausstellungen und Programmpunkte ihr auf keinen Fall verpassen solltet, erfahrt ihr hier.

Nacht der Museen Düsseldorf 2023: Das sind die Highlights des Abends

Zum ersten Mal mit dabei bei der „Nacht der Museen“ ist die Kunstakademie Düsseldorf. Sie feiert in diesem Jahr ihr 250-jähriges Bestehen und hat sich anlässlich ihres Jubiläums etwas ganz besonderes überlegt. So können Interessierte unter dem Programmpunkt „Kunststudium für einen Tag“ eigene Kunstwerke mithilfe von Profis gestalten.

Währenddessen zeigt das K21 eine Überblicksausstellung der US-amerikanischen Künstlerin Jenny Holzer und im Atelier Jaques Tilly gewährt der namensgebende Künstler zusammen mit seinem Team Einblicke hinter die Kulissen des Karnevals.

Goethes Faszination für Magie widmet sich das Goethe Museum. Tatkräftige Unterstützung gibt es dabei vom Zauberer Stefan Alexander Rautenberg.

„Alles neu!“ ist hingegen beim Landtag NRW, der seine Einkäufe aus den Corona-Jahren zeigt. “Alles fake?” fragt sich dagegen das NRW-Forum Düsseldorf mit einer Ausstellung von Alison Jackson.

Tierischer Spaß bei der Nacht der Museen Düsseldorf 2023

Im Deutschen Keramikmuseum Hetjes dürft ihr euch auf Special Guest Pokémon Pikachu freuen. Weitere „Kreaturen der Nacht“ trefft ihr im Aquazoo Löbbecke Museum. Das Naturkundemuseum gewährt von 19 bis 23 Uhr halbstündig bei einer Backstage-Führung exklusive Einblicke hinter seine Kulissen. „Keine Angst vor Spinnen“ solltet ihr im Insektarium haben. Experten des Aquazoos präsentieren faszinierende Achtbeiner, die allesamt harmloser sind als ihr Ruf. Besonders Mutige können es sogar mit Vogelspinnen aufnehmen. Bis zu 5000 Teilnehmer erwartet der Aquazoo bei der „Nacht der Museen“.

Abseits der City lädt das Schloss Benrath Besucher zu einer Zeitreise ein und im tanzhaus nrw geht es sportlich daher.

Eine komplette Auflistung aller teilnehmenden Galerien, Locations und Museen findet ihr hier.

Wie viele Besucher kommen zur Nacht der Museen 2023 in Düsseldorf?

Wie Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration, der Rheinischen Post sagte, habe die „Nacht der Museen“ bereits im vergangenen Jahr erfolgreich an die Zeit vor der Corona-Pandemie anknüpfen können. Mehr als 20.000 Besucher haben die Veranstalter 2022 gezählt. Wie viele Menschen dieses Mal kommen werden, zeigt sich Ende April.

Was kostet der Eintritt für die Nacht der Museen 2023 in Düsseldorf?

Genauso wie im vergangenen Jahr lautet das Motto der Düsseldorfer „Nacht der Museen“ erneut „Einmal zahlen – alles erleben!“ So müssen Besucher lediglich zu Beginn 15 Euro zahlen und können dann alle Örtlichkeiten in beliebiger Reihenfolge besuchen. Alle teilnehmenden Locations werden durch kostenfreie Shuttle-Busse und der historischen Straßenbahn („Das Rollende Museum“) miteinander verbunden. Bus-Knotenpunkt und zentrale Info-Station ist der Grabbeplatz in der Düsseldorfer Altstadt. Besitzer der Art:card erhalten freien Eintritt zur Veranstaltung.

Alle anderen Interessierten können Karten im Vorverkauf online unter www.nacht-der-museen.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen und in nahezu allen beteiligten Veranstaltungsorten erwerben. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite und unter der Hotline 0211-8999555.