Neueröffnung in Düsseldorf: Rigatoni & Riesling auf dem Areal Böhler – frische Pasta und feine Weine

Auf dem Weihnachtsmarkt im Dezember 2022 gab es schon einen Vorgeschmack: Michael Kuchenbecker und Dirk Piepenbrink servierten den Besuchern auf dem Areal Böhler leckere Pasta und den passenden Wein. Knapp drei Monate später startet jetzt ihr gemeinsames Gastro-Projekt Rigatoni & Riesling in Düsseldorf: Am Abend vor der Eröffnung gab es für rund 100 geladene Gäste ein Pre-Opening – diese zeigten sich begeistert von der Location, dem Konzept und den beiden Gastgebern.

Über das positive Feedback freut sich Michael Kuchenbecker sehr. Für viele Düsseldorfer ist der Gastronom eng mit dem Les Halles am Alten Güterbahnhof in Derendorf verbunden. Nach über 13 Jahren war mit der Silvester-Party 2014 Schluss, das Gebäude wurde für ein Hotel abgerissen. Ein Comeback gab es nach langer Pause am neuen Standort im Sommer 2021 auf dem Areal Böhler, dort ist Kuchenbecker aber schon nach kurzer Zeit wieder ausgestiegen. Doch in den Monaten danach war der Gastronom nicht untätig, schon länger hatten er und Dirk Piependrink den Wunsch, etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen.

Rigatoni & Riesling in Düsseldorf: Restaurant und Weinhandlung in einer Location

Die frischen Nudelspezialitäten von Piependrinks Pasta Fresca, dazu ausgewählte Weine, ein Mix aus Restaurant und Weinhandlung: Das Konzept stand, schließlich fehlte nur noch eine kleine, aber feine Location. Und hier schließt sich wieder der Kreis: Die passenden Räumlichkeiten fanden die beiden Unternehmer auf dem Areal Böhler, gegenüber vom neuen Les Halles. Im März 2022 unterschrieben sie den Mietvertrag bei der voestalpine Edelstahl Deutschland GmbH.

Ein Jahr später empfangen Michael Kuchenbecker und Dirk Piepenbrink jetzt glücklich die ersten Gäste mit „Rigatoni und Riesling“: Auf rund 120 Quadratmetern gibt es Pasta, Salate und andere kulinarische Leckereien, dazu passende Weine. Die Location ist in Restaurant und Weinhandlung unterteilt, spiegelt den Charme einer italienischen Trattoria wieder und greift gleichzeitig das industrielle Flair des Geländes auf.

„Ein Glücksgriff“, schwärmt Kuchenbecker. „Ein paar Kleinigkeiten fehlen zwar noch, aber in wenigen Tagen sollte alles perfekt sein“, so der Gastronom. Die Stühle und Tische haben übrigens Geschichte: Sie stammen aus dem ersten Les Halles und sorgen für nostalgische Momente bei den Wegbegleitern Kuchenbeckers.

Rigatoni & Riesling in Düsseldorf: Speisen und Getränke „to go“

Das besondere Extra bei „Rigatoni & Riesling“: Ob frische Pasta, Saucen oder Weine – die Gäste können vor Ort auch alles kaufen. Außerdem bietet die Weinhandlung über 130 verschiedene Weine, Champagner und Liköre an – und das zu sehr moderaten Preisen.

Ab sofort ist das Rigatoni & Riesling geöffnet und dürfte sich schon am ersten Wochenende über zahlreiche Besucher freuen. Schließlich findet auf dem Areal Böhler gerade auch die Fahrradmesse Cyclingworld statt.

Rigatoni & Riesling in Düsseldorf 2023: Wie sind die Öffnungszeiten?

Aktuell sehen die Öffnungszeiten bei Rigatoni & Riesling so aus:

Montag bis Dienstag 10-15 Uhr (bei Messen auch abends geöffnet)

Mittwoch, Donnerstag und Freitag 10-0 Uhr (die Küche ist dabei von 10-15 und von 17.30-21.30 Uhr geöffnet)

Samstag: 10 bis 0 Uhr

Sonntag: nur bei Messen geöffnet

Rigatoni & Riesling in Düsseldorf: Was steht auf der Speise- und Getränkekarte?

Neben frischer hausgemachter Pasta gibt es verschiedene Salate und italienische Spezialitäten wie etwa Focaccia im Rigatoni & Riesling. Kuchen zur Kaffeezeit wird ebenfalls angeboten und der Gast kann zwischen vier offenen Weinen wählen. Das Glas kostet dabei zwischen 5,80 und 6,30 Euro.

Rigatoni & Riesling Düsseldorf: Info, Adresse und Kontakt

Neben dem normalen Betrieb planen Michael Kuchenbecker und Dirk Piepenbrink zukünftig auch Weinseminare. Außerdem sind Kundenevents oder Firmenfeiern möglich.

Adresse: Rigatoni & Riesling auf dem Aeal Böhler (Hansaallee 321 in 40549 Düsseldorf).

E-Mail: [email protected]

Tel.: 0211/76999990

Facebook

Mehr zu den spannenden Neueröffnungen in Düsseldorf findet ihr übrigens hier. Dazu zählt auch das „RheinRiff“-Opening: Die größte Indoor-Surfhalle der Welt geht im April auf dem Areal Böhler an den Start.