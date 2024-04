Entdecken, staunen, genießen: Bei der Düsseldorfer Nacht der Museen 2024 können Besucher am Samstag, 27. April, zahlreiche Ausstellungen und ungewöhnliche Orte in der Landeshauptstadt entdecken. In über 50 Museen und Galerien gibt es Ausstellungen, Lesungen und Musik. Was euch genau erwartet und auf welche Events ihr euch besonders freuen könnt – hier erfahrt ihr es!

Wann findet die Nacht der Museen 2024 statt?

Die 22. Düsseldorfer Nacht der Museen lädt am Samstag, 27. April 2024, wieder zu einer kunstvollen und spannenden Entdeckungsreise im Mondlicht ein.

Wie sind die Öffnungszeiten der Museen und Galerien?

Die teilnehmenden Locations bei der Düsseldorfer Nacht der Museen öffnen am 27. April zwischen 19 und 2 Uhr ihre Pforten und präsentieren dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm voller Inspiration und Überraschungen.

Was sind die Programm-Highlights 2024?

Euch erwartet die geballte kulturelle Vielfalt Düsseldorfs. Im Aquazoo Löbbecke Museum können heimische Falter bestaunt werden, das Stadtmuseum animiert anlässlich des 150-jährigen Jubiläums dazu, das Tanzbein zu schwingen und ein Live-Hörspiel bietet das neue Schumann-Haus. Der Rheinturm lockt mit einem spektakulären Blick über die nächtliche Landeshauptstadt und im Kontrast dazu steigt man in der Fürstengruft der Basilika St. Lambertus in spannende Tiefen ab.

Im NRW-Forum Düsseldorf beleuchtet die aktuelle Ausstellung „Sneaker“ die Ursprünge in Sport und Musik. Im Marionetten-Theater werden die Verlockungen von Macht und schwarzer Magie anhand von Ausschnitten aus „Krabat“ lebendig und die Kunsthalle verwandelt sich unter dem Titel „Only Lovers Left“ zu einem Ort der Weltversunkenheit, Reflexion und Melancholie.

Ob Artrock, Elektro, Jazz, Afro-Beats, French Pop, Jazz, Downbeat, Klassik, Soul oder Deep House – bei der Düsseldorfer Nacht der Museen kommen Musikliebhaber auf ihre Kosten. Aber auch der kulinarische Genuss darf natürlich nicht zu kurz kommen: Von südamerikanischen Weinen und Snacks über japanische Delikatessen bis zu Currywurst mit Bierprobe ist für jeden Geschmack etwas dabei!

In welchen Düsseldorfer Museen, Galerien und Locations findet das Event statt?

Thematische Führungen zu Dauer- und Sonderausstellungen, Künstlergespräche, Talks, Vorträge, Lesungen, Theater, Performances, Video-/Lichtinstallationen und Filme stehen auf dem Programm. Folgende Locations mit unterschiedlichem Programm nehmen an der Nacht der Museen 2024 teil:

Ackereleven

Aquazoo Löbbecke Museum

Basilika St. Lambertus

Bilker Bunker

Düsseldorfer Marionetten-Theater

Filmmuseum Düsseldorf

Goethe-Museum Düsseldorf

Hafen: Innside by Meliá Düsseldorf; KAI 10 | Arthena Foundation; Mediadesign Hochschule; Rheinturm Düsseldorf; UCI Kino Düsseldorf

Haus des Karnevals

Heinrich-Heine-Institut

Hetjens – Deutsches Keramikmuseum

Historischer Straßenbahnbetriebshof Am Steinberg

Hotel Stage 47

Institut français Düsseldorf

Johanneskirche Stadtkirche

KIT – Kunst im Tunnel

Kunsthalle Düsseldorf

Kunstpalast Düsseldorf

K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf

Landtag Nordrhein-Westfalen

Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf

Maxhaus – Katholisches Stadthaus in Düsseldorf

NRW-Forum Düsseldorf

Polnisches Institut Düsseldorf

Reformator – Art

SchifffahrtMuseum im Schlossturm

Schumann-Haus

sipgate

SSPB: Corps de Logis, Museum für Gartenkunst, Naturkundemuseum

Stadtmuseum Düsseldorf

Tanzhaus NRW

The Ambition

the pool

Theatermuseum Düsseldorf

Villa Horion

Zero foundation

Open Air/Specials: Das Rollende Museum (historische Straßenbahnen)

Hafen: Architekturspaziergänge, HafenKunstKino

Kunst- und Kulturstrand (Stadtstrand Düsseldorf)

Urban Art Walk in Bilk Galerien: Galerie Cebra

Kunstmüllerei

Kunstraum Brunnen 10

kunst+tonic

Pretty Portal

So feiert der Landtag die „Nacht der Museen“

Der Landtag Nordrhein-Westfalen wird zur Düsseldorfer „Nacht der Museen“ zum Hotspot für Kunst und Musik – serviert von DJ AXLNT und dem Pop-Duo Neuton. Letztere spielen ab 19 Uhr im Plenarsaal, DJ AXLNT verbreitet ab 22.30 Uhr beste Stimmung mit House und Electro in der Bürgerhalle.

Im gesamten Zeitraum könnt ihr zudem auf den Plätzen der Abgeordneten im Plenarsaal Platz nehmen. Dazu gibt es Vorträge über die Arbeit und die Geschichte des Parlamentsgebäudes am Rhein. Auf einer 240-Grad-Leinwand wird alle 15 Minuten ein Film über das Parlament, den Präsidenten und die Vizepräsidentin und Vizepräsidenten und die Abgeordneten von Nordrhein-Westfalen gezeigt.

Um 20, 21 und 22 Uhr könnt ihr zudem an den Kurzführungen „Alles Neu“ teilnehmen und euch über die Werke namhafter Künstler informieren, die der Landtag in seine Sammlung aufgenommen hat. Gezeigt werden unter anderem HA Schult mit seiner Skulptur „Justice Man“, Johanna Wiens Düsseldorf Gemälde, Christoph Pöggelers „Zypressenlandschaft“ und der „Karpfen“ von Anatol.

Adresse: Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf

Partys und Musik am 27. April – auch hier wird in Düsseldorf gefeiert

Von klassischen Meisterwerken über starke Pop-Rocksongs bis hin zu experimentellen Soundinstallationen und DJ-Klängen: Am 27. April geht es mit Musik durch die Nacht!

Eines der Highlights findet sich am Kunst- und Kulturstrand am Tonhallenufer: Hier dürft ihr euch unter anderem auf ein Mitsingkonzert von und mit Sarah Bouwers, ein Klavierkonzert des Open-Air-Pianisten Jiando, ein Live-Konzert des amerikanischen Soulsängers Peyton, sowie eine Licht-Projektion auf die Oberkasseler Brücke freuen.

Nicht verpassen solltet ihr ein ganz spezielles Konzert in der Schleuse Zwei, der Musikbar im Bilker Bunker: Hier kommt der Indie-Band-Sound in Form von „Angelic in Jeans“ auf die Bühne – mit Rock ’n‘ Roll-Attitüde und einer Prise Self-Care. Das Konzert ist im Nacht der Museen Ticket mit drin!

Am Medienhafen lockt die „Sweet Monkeys“ auf die Tanzfläche der Rudas Studios. Mit einem guten Tropfen Wein lässt sich die Nacht angenehm in der Fett Weinbar beschließen: „La Fête du Fett“ garantiert beste Stimmung bei Kerzenschein und bester Musik! Elektro-Fans schauen zudem im Kulturschlachthof R25 vorbei, hier feiert die „Schalldicht“ mit Rachel Raw, Eremitage, Kathi Liz und Henning Pott bis tief in die Nacht hinein.

Weitere Partytipps in Düsseldorf haben wir hier für euch!

Was kostet der Eintritt bei der Nacht der Museen?

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 17 Euro pro Person (ermäßigt 12 Euro, nur im VVK) und sind online im Vorverkauf hier erhältlich. Damit habt ihr Eintritt bei alle teilnehmenden Veranstaltungsorten, das Ticket dient zeitgleich als Fahrkarte für den Shuttle-Service (Busse und historische Bahn). Wer eine gültige Art:card besitzt, hat kostenfreien Zutritt bei den teilnehmenden Location.

Tickets könnt ihr an folgenden Vorverkaufsstellen erwerben:

Bei allen teilnehmenden Museen

Bei regionalen AD Ticket Vorverkaufsstellen (genaue Infos auf der Website)

27. April 2024: Hauptbahnhof, Informationsstand von 12 bis 20 Uhr

27. April 2024: Grabbeplatz, Ticketzelt von 15 bis 24 Uhr

Wie funktioniert der Shuttle-Service?

Alle teilnehmenden Häuser werden durch kostenfreie Shuttle-Busse (es gibt insgesamt drei Linien) und die historische Straßenbahn miteinander verbunden, die im ca. 10- bis 15-Minutentakt zwischen 19 und 2 Uhr fahren. Die Haltestellen liegen maximal zehn Minuten von den Veranstaltungsorten entfernt. Bis 1 Uhr ist zudem die historische Straßenbahn unterwegs, die selbst ein rollendes Museum ist. Bus-Knotenpunkt und zentrale Info-Station ist der Grabbeplatz in der Altstadt.

Anreise und Park-Tipps bei der Nacht der Museen

Parkmöglichkeiten gibt es in den Parkhäusern der Düsseldorfer Innenstadt und Altstadt, auch rund um die Königsallee stehen Parkplätze zur Verfügung. Zu empfehlen ist auch die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So halten an der Heinrich-Heine-Allee Stadtbahnen und Busse.

Wie viele Besucher kommen zur Düsseldorfer Nacht der Museen?

2019 hat die Nacht der Museen rund 22.000 Besucher angelockt. In den darauffolgenden zwei Jahren musste das Event coronabedingt ausfallen, 2022 ging die Veranstaltung wieder voll an den Start und zählte bis zu 25.000 Besucher. Auch 2023 war ein voller Erfolg mit über 25.000 Personen. Erfahrungsgemäß liegt die Besucherzahl im Durchschnitt bei circa 20.000 bis 25.000 Personen aus Düsseldorf und dem Umland.

Wer veranstaltet das Event?

Die Düsseldorfer Nacht der Museen wird vom Kulturamt der Stadt Düsseldorf gemeinsam mit „k/c/e Marketing GmbH“, Frankfurt, veranstaltet.

Wo bekomme ich noch mehr Infos?

Weitere Informationen zur Düsseldorfer Nacht der Museen gibt es auf der Homepage der Veranstalter.