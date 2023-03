Düsseldorfer Nacht der Museen 2023: Das sind die besten Locations und Highlights – Fotos

Vom Rheinturm aus könnt ihr eine spektakuläre Aussicht über die Stadt bei Nacht genießen. Foto: Markus van Offern Im Kunstpalast erwarten euch spannende Ausstellungen. Foto: Anne Orthen Auf "Kreaturen der Nacht" trefft ihr im Aqua Zoo Löbbecke Museum. Foto: Aquazoo Löbbecke Museum Das Filmmuseum Düsseldorf zeigt die Welt des Films von seinen frühesten Anfängen bis in die Gegenwart. Foto: Chris Göttert Der Landtag NRW wird zur "Nacht der Museen" außergewöhnlich beleuchtet. Foto: Volkhard Kempter Der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen gehört zu den ältesten und renommiertesten Kunstvereinen Deutschlands. Foto: Mareike Tocha Natürlich gibt es während der "Nacht der Museen" auch was auf die Ohren – und zwar im Sipgate. Foto : Joe Schwertner Sportlich daher geht es im tanzhaus nrw. Foto: Pinelopi Gerasimou In den Cubic Studios treffen sich regelmäßig Künstler unterschiedlicher Genre. Foto: Cathy Kohlenberg Zur "Nacht der Museen" zeigt die Kunsthalle Düsseldorf die Überblicksausstellung des Künstlers Peter Piller. Foto: Katja Illner Ins Hotel Friends zogen bereits im letzten Jahr viele Street-Art-Künstler. Foto: Stevie Sturm Das Museum für Gartenkunst findet ihr im Schloss Benrath. Foto: Querspringer Die historische Straßenbahn bringt euch während der "Nacht der Museen" ans Ziel. Foto: JZ

Bald ist es so weit: Am 22. April findet die Düsseldorfer „Nacht der Museen“ statt. Kunstsammlungen, Galerien und weitere Locations werden dann von 19 bis 2 Uhr ihre Türen zu später Stunde für Besucher öffnen. Kulturinteressierte dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das garantiert keine Wünsche offenlässt. Welche Veranstaltungen ihr auf keinen Fall verpassen solltet und welche Locations teilnehmen, haben wir an dieser Stelle für euch zusammengefasst.

Bis die „Nacht der Museen“ startet, schürt unsere Bildergalerie ein wenig Vorfreude auf die Kulturveranstaltung. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern!

Wenn ihr wissen wollt, wie das Nachtleben von Düsseldorf sonst noch so aussieht, schaut doch einmal hier vorbei: >>Düsseldorf: die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub, Nachtresidenz & Co.<<