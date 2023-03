Pelican Fly: Pop-up Weinbar mit Pommes in Düsseldorfer Kult-Imbiss – alle Fotos

Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de Maurice Gramatke/Tonight.de

Pommes und Wein im Pelican Fly: Mit diesem Konzept eröffnen Sommelier und Kochbuchautor Toni Askitis und seinen Geschäftspartner Fabian Veldmann in ein paar Tagen den ehemaligen Berliner Imbiss in der Düsseldorfer Innenstadt. Während der ProWein-Messe haben die beiden Gastronomen die Location schon mal vorab für eine Pop-up-Weinbar geöffnet – Aftershow-Party inklusive! Auch am 20. und 21. März geht es hier ab 19 Uhr noch mal rund. Hier die schönsten Bilder vom Sonntagabend.

