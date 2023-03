Flower Power in Düsseldorf: Das sind die schönsten Blumenläden der Stadt

Es ist bewiesen, dass Blumen einen unmittelbaren Effekt auf unsere Glückshormone haben. Kurzum: Blumen machen glücklich! Wie gut, dass sie nebenbei auch noch hübsch aussehen und – obwohl sie so vergänglich sind – so viele Blumengeschäfte sich ganz um ihr Wesen widmen. Egal ob pastellige Trockenblumen, saftig grüne Zimmerpflanzen oder frischgebundene Sträußchen – Tonight News kennt die schönsten Adressen. Hier wird jeder fündig!

Blumenläden in Düsseldorf: Fiori Blumenstylisten

Mitten in der Düsseldorfer Innenstadt befindet sich das Schmuckstück von Annette und Jean van de Moosdijk: Die Fiori Blumenstylisten.

„2020 sind wir von der Josephinenstraße in die Innenstadt Düsseldorfs gezogen – und befinden uns jetzt auf dem Schadowplatz und in den Schadow Arkaden“, erzählt Inhaberin Annette im Gespräch mit Tonight News. Der Umzug hat sich gelohnt, denn das charmante Geschäft auf dem Schadowplatz bringt ein wenig Persönlichkeit zwischen den modernen, glatten Bauten des Kö-Bogens. Und das Beste: Hier findet ihr nicht „nur“ Floristen, sondern wahre Blumenstylisten – und genau diese entführen euch in Fioris kleine Blumenwelt.

„Wir führen vor allem Schnittblumen – und das in allen Varianten, Farben und Formen. Im Frühling sind unsere bunten Tulpen der absolute Renner“, erklärt Annette. „Häufig darf der Strauß auch gern etwas voluminöser und extravagant sein. Die Kunden werden immer offener für ausgefallenere Gebinde.“

Die Grün- und blühenden Pflanzen werden täglich neu arrangiert: „Die Blumen kommen tagesfrisch aus Holland und von regionalen Gärtnern über den Düsseldorfer Großmarkt“, sagt die Besitzerin. „Zusätzlich haben wir immer wieder Hingucker-Deko im Sortiment, passend zur Saison“ – Annette zeigt auf die goldenen Häschenfiguren im Regal. Hier wird wohl jeder fündig. Die Sträußchen gibt es auch im Abo.

Adresse: Schadowstraße 11 (Schadow Arkaden) und Schadowplatz 9, 40212 Düsseldorf

Blumenläden in Düsseldorf: Floras Töchter

Am Lindenplätzchen in Flingern findet ihr Floras Töchter. Das Schwestern-Duo bestehend aus Monika Ringel und Dagmar Heitmann ist unter anderem bekannt für ihre wunderschönen Sträuße und Trockenblumen. Hier findet ihr vor allem eins: Schnittblumen in voller Pracht – direkt aus unserer Gegend. Tretet ein in die Welt der Blumen und vergesst euren Alltag, bei Floras Töchter dürft ihr euch inspirieren und kreativ ausleben.

Letzteres führt uns direkt zur passenden Überleitung, denn hier könnt ihr Workshops für kreatives Kränzebinden besuchen. Nicht nur das, denn auch ausgewählte Produkte wie holländische Seifenschalen und handbemalte Vasen aus Großbritannien findet ihr im Geschäft. „Unsere liebste Zeit im Jahr ist der Frühling. Dann beginnt alles wieder zu erblühen – und frische Blumen sind einfach was tolles“, schwärmen die beiden.

Das Duo verpasst keine Hypes: Der neue Blumen-Trend 2023 heißt Ikebana, eine japanische Blumensteckkunst. Bei Floras Töchter könnt ihr euch für den Selbstversuch zu Hause wappnen: Im Geschäft besorgt ihr euch den Kenzan-Steckigel und sucht euch die passenden Schnittblumen aus. Setzt die einzelnen Blüten und Zweige kunstvoll in Szene, wie es euch gefällt.

Adresse: Lindenstraße 214, 40235 Düsseldorf

Blumenläden in Düsseldorf: Blüten & Meer

Wenn ihr mal eine Pause von der trubeligen Nordstraße braucht, macht doch mal einen Schritt seitwärts und begebt euch auf die ruhigere Schwerinstraße. Hier findet ihr nicht nur tolle Cafés, sondern auch das Blumengeschäft von Janina und Susanne Reiter: Blüten & Meer.

Keine Sorge, eine Chance den Laden zu übersehen besteht nicht, denn das Schaufenster ist von blühendem Gewächs umrahmt. Wenn man den Raum betritt, kommt euch zunächst ein Schwall frischer Blumenduft entgegen – ein gutes Zeichen, dass die Inhaberinnen des Ladens Wert auf gute Qualität ihrer Ware legen. Der Blick schweift dann ziemlich schnell auf die rechte Seite, denn dort steht ein gigantisch-goldener Vintage-Spiegel, der das „Blütenmeer“ direkt noch viel farbenfroher erscheinen lässt. Passend dazu rücken die Kronleuchter die Blumen ins richtige Licht – Vintage-Möbel bringen kleine Übertöpfe und Vasen in Reih und Glied.

„Am meisten Spaß bereitet mir im Floristen-Alltag das kreative Ausleben. Meist kommen die Kunden mit keinen speziellen Wünschen hierher, sondern suchen einfach etwas Schönes für ihre eigenen vier Wände oder für einen besonderen Anlass. Ich finde es toll, die Kunden überraschen zu lassen und schließlich beim Abholtermin mit dem Strauß glücklich in den Händen haltend zu sehen“, erzählt Janina im Gespräch mit Tonight News. Sie ist seit sieben Jahren im Geschäft dabei und auch für den Instagram-Kanal des Geschäfts zuständig. Ihre Kollegin Susanne, die schon seit über 25 Jahren das Geschäft führt, stimmt Janina zu: „Man weiß nie, was uns am Tag erwartet. Mir gefällt die Abwechslung.“ Dabei verbindet das Floristinnen-Duo eine Gemeinsamkeit: Sie beide entstammen jeweils einer Gärtnerei im Familienbetrieb. „Wir sind quasi mit der floralen Leidenschaft groß geworden“, erzählt Susanne freudestrahlend. Kein Wunder also, dass sich ihr Händchen für Floristik in ihrem Geschäft schon so lange bewährt.

Adresse: Schwerinstraße 25, 40477 Düsseldorf

Blumenläden in Düsseldorf: Tannendiele

Auf der Tannenstraße in Derendorf findet ihr – wie passend – die Tannendiele. Hier gibt es nicht nur unzählige Schnittblumen und Trockenblumen im Bund, sondern auch eine riesige Auswahl an Deko und floralen Konzepten für jeden Anlass. Das Gesicht der Tannendiele ist Ideengeber und Inhaber Michael Frings. Die Botanik liegt ihm im Blut, schließlich führten bereits seine Eltern eine Gärtnerei in der Eifel. Der heute mehrfach ausgezeichnete Florist ist regelmäßig als Blumenexperte bei der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ zu sehen und zeigt, was sich aus ein paar Blumen, ein wenig Geduld und eine Portion Kreativität alles zu Hause zaubern lässt.

Stichwort „Kreativität“: In Michaels Laden findet ihr viele verwinkelte Gänge und kleine Abteilungen, die alle eine eigene Geschichte erzählen: „Hier haben wir die Schnittblumen, dort die Trockenblumen und dort hinten die Grünpflanzen. Es gibt auch noch einen Außenbereich, dort haben wir unsere Grün- und Topfpflanzen für den Garten ausgestellt“ sagt Michael, während er uns durch seinen bunt-floral dekorierten Laden führt. Dabei wird es dieses Jahr besonders farbenfroh: „Dieses Jahr dürfen die Farben knallen. Es sind keine Grenzen gesetzt“, verrät der Florist und zeigt dabei auf ein kleines, gläsernes Gewächshaus mit zitronigen Keramikvasen und schrill-bunten Blumenarrangements – mitten im Geschäft.

Adresse: Tannenstraße 15, 40476 Düsseldorf

Blumenläden in Düsseldorf: Victor Breuer

Der Name Victor Breuer liest sich nicht nur ein wie ein Künstler, er ist auch einer: Denn der Düsseldorfer Floristmeister gewann 2013 kurz nach seiner abgeschlossenen Ausbildung die begehrte Silberne Rose – ein vom Fachverband Deutscher Floristen vergebener Preis. In seinem Geschäft auf der Prinz-Georg-Straße in Pempelfort wird die Leidenschaft zum Gewächs gelebt und die Liebe zum Detail gehegt.

„Auch, wenn es draußen eher grau und trist ist, kann man sich mit Blumen den Alltag verschönern. Von gefransten Chrispa-Tulpen zu exotischen Flamingoblumen bis über pastelligem Island-Mohn bieten wir alles, was sich probierfreudige Kunden wünschen“, erklärt Viktor beim Tonight-News-Besuch. Auch eine hiesige Auswahl an langen Kerzen findet ihr im Geschäft, die „zu 100 Prozent handgegossen“ sind.

Das Team – bestehend aus Victor und vier weiteren Floristen – nimmt sich viel Zeit für eure Wünsche, auch, wenn ihr gar nicht wisst, was genau ihr eigentlich wollt. Denn, zugegeben: Im Laden wird man beim Eintreten von einer regelrechten Blumenwelle überrollt. Nach einem kurzen Plausch weiß Victor allerdings ganz genau, welches Gesteck in eure heimische Vase gehört.

Adresse: Prinz-Georg-Straße 114, 40479 Düsseldorf