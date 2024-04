Eine Nacht, ein Eintritt, über 50 Locations: Besucher der Düsseldorfer Nacht der Museen haben die Qual der Wahl – denn alles ist nicht zu schaffen. Deshalb verraten wir euch hier fünf spannende Premieren und Veranstaltungen für den 27. April 2024!

Schwebende Fallschirme im Bilker Bunker

Neu dabei ist 2024 der Bilker Bunker. Hier locken schwebende Fallschirme, überdimensionale Eisschollen und fantastische Bildwelten in das imposante Gebäude. Musikalisch geht es in der Bar „Schleuse Zwei“ im Keller zu: Erst spielt die Indie-Band Angelic in Jeans ein Konzert, im Anschluss legt DJ Martin Simonis einen Mix aus Ambient, Balearic House und Cosmic auf.

Adresse: Bilker Bunker, Aachener Str. 39, 40223 Düsseldorf

Abstrakte Malerei im ehemaligen Schwimmbad

Ein ehemaliges Schwimmbad im Terrassenhaus: Der interdisziplinäre Ausstellungsraum „the pool“ an der Tersteegenstraße 61-63 im Stadtteil Derendorf zeigt abstrakte Malerei und eine Rauminstallation mit Kristallen.

Adresse: the pool, Tersteegenstraße 61-63, 40474 Düsseldorf

Skulpturen anfassen? Hier ist es erlaubt

Endlich mal ein Kunstobjekt im Museum anfassen? In der Sonderausstellung Tony Cragg „Please Touch!“ im Kunstpalast Düsseldorf ist das Berühren der Skulpturen ausdrücklich erwünscht.

Adresse: Kunstpalast Düsseldorf, Ehrenhof 4-5, 40479 Düsseldorf

Hauptdarsteller im eigenen Film

Einfach mal selbst die Hauptrolle spielen: Im Düsseldorfer Filmmuseum werden die Besucher zu Stars in ihrem eigenen Film. „And the oscar goes to…“ – ein bisschen träumen ist an diesem Abend erlaubt.

Adresse: Filmmuseum Düsseldorf, Schulstraße 4, 40213 Düsseldorf

3D und Virtual Realtiy

Auf interaktive Entdeckungsreise geht ihr im Naturkundemuseum im Benrather Schloss: Hier sorgen „flatternde Kobolde“ in 3D für staunende Augen. Und wer sich für Virtual Reality begeistert, kann diese sowohl im Goethe-Museum als auch im Acker Eleven erleben.

Adressen: Naturkundemuseum, Benrather Schloßallee 102, 40597 Düsseldorf; Goethe-Museum, Jacobistraße 2, 40211 Düsseldorf; Acker Eleven, Ackerstraße 11, 40233 Düsseldorf