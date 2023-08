Kirmes in Düsseldorf

Findet die Herbstkirmes 2023 in Düsseldorf statt? Das sagt der Schausteller-Boss

14. August 2023

Zwischen Rheinkirmes und Weihnachtsmarkt bleibt es für die Schausteller rund um Düsseldorf im Herbst eher ruhig. Eine willkommene Überbrückung bietet die Herbstkirmes, die bisher allerdings noch auf grünes Licht wartet. Das sagt der Chef des Düsseldorfer Schaustellerverbandes.

Wird es in diesem Jahr eine Herbstkirmes am Tonhallenufer in Düsseldorf geben, wie zuletzt vor zwei Jahren? Foto: Tonight.de / J. Sammer