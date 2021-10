Die einen lieben es klassisch mit Brötchen, Schinken und Käse. Die anderen bevorzugen Instagram-taugliche Frühstücksvarianten wie Shakshuka oder Acai-Müsli-Bowls. Auch beliebt im Netz: Avocado-Brote mit pochierten Eiern. Doch wo bekommt ihr das Frühstück eurer Wahl? Zehn Optionen:

1. Café Buur

„My Brunch is better than yours“, lautet der Slogan der Café-Kette auf Instagram. Und der ist Programm. Denn das Frühstück kann sich buchstäblich sehen lassen – und wird wohl auch insbesondere dafür von den Gästen des Café Buurs bestellt. Denn Instagram-tauglich sind die Taccos, Avocado-Brote, Pancakes und Co. allemal. Vorsicht, hier solltet ihr lieber reservieren.

Adresse: Richard-Wagner-Str. 28, 50674 Köln

2. Café Sehnsucht

Etwas gediegener geht es im Café Sehnsucht in Köln-Ehrenfeld zu. In stilvoller Atmosphäre genießen Gäste hier ausschließlich Bio-Produkte – vom Ei bis zum Käse stammt alles aus biologischer Herstellung. Besonders beliebt ist das Café Sehnsucht für sein Spinat-Omelette und das Schweden-Brot mit Lachs.

Adresse: Körnerstraße 67, 50823 Köln

3. Café Lichtenberg

Direkt an Marx‘ Winebar grenzt das noble Café Lichtenberg. Unter prunkvollen Recycle-Kronleuchtern aus Plastikmüll genießen Frühstücksgäste hier Granola-Müsli, Bananenbrot, Spiegeleier und andere Frühstücksklassiker. Diese Adresse sollten sich vor allem Veganer merken. Denn hier stehen auch zahlreiche vegane Varianten auf der Karte.

Adresse: Richmodstraße 13, 50667 Köln

4. Café Jakubowski

Brunchen auf der Schäl Sick! In Köln-Mülheim habt ihr keine besonders große Auswahl an Brunch-Cafés. Das macht aber nichts, denn eine gute Adresse reicht doch. Im Café Jakubowski direkt am Rhein könnt ihr Brötchen, Mozzarella, Pancakes, Müsli, Porridge oder Bananenbrot ordern. Schmeckt alles. Guten Appetit!

Adresse: Mülheimer Freiheit 54, 51063 Köln

5. Herbrand’s

Sonntags mit einer ausgiebigen Völlerei in den Tag starten? Das Herbrand’s in Köln-Ehrenfeld machts möglich. Hier kommen Naschkatzen auf ihre Kosten. Denn beim Sonntagsbrunch im Herbrand’s gibt es eine Crepes- und Waffelstation. Zu Brötchen, Brot und Croissant werden Dips, Aufschnitt und Eier serviert. Allergiker bekommen hier sogar glutenfreies Brot. Obstsalate, Müsli und Cornflakes werden von Fisch- und Fleischaufschnitt und saisonal wechselnden veganen und vegetarischen Gemüseangeboten komplettiert.

Adresse: Herbrandstraße 21,50825 Köln

6. Weissenburg

Die Top-Brunch-Adresse im Agnesviertel ist die Weissenburg. Neben Antipasti, Brot, Brötchen, Müsli und Eiern werden hier auch warme Speisen wie gebratenes Roastbeef, geschmortes Boeuf Bourguignon, Butterspätzle, Lasagne und Suppen serviert. Für Freunde des süßen Frühstücks wird in der Weissenburg ein absolutes Highlight geboten: ein Schokobrunnen, in den Gäste Waffeln tunken können. Lecker! Da der Brunch in der Kölner Weissenburg nur jeden ersten Sonntag im Monat stattfindet, empfiehlt es sich, zu reservieren.

Adresse: Weißenburgstraße 66, 50670 Köln

7. Petek Pastanesi

Brunchen auf Türkisch – das geht im Petek Pastanesi in Köln-Kalk. Für unter zehn Euro gibt’s hier ein üppiges All-you-can-eat-Buffet mit warmen und kalten türkischen Leckereien – darunter zum Beispiel mit Weichkäse gefüllte Blätterteigröllchen. Und: Auch Süßspeisen-Liebhaber schweben hier auf Wolke Sieben. Neben Baklava stehen auch türkische Plätzchen (Kuru-Pasta) auf dem Programm. Nichts wie hin!

Adresse: Kalker Hauptstraße 183, 51103 Köln

8. Noa

Eigentlich beliebt für seine Abendkarte, macht das Noa sich peu a peu auch mit dem Brunch-Menü einen Namen. Frühstück auf mediterran ist hier das Motto. Pancakes mit viel Obst, French Toasts oder Antipasti gibt es hier zu fairen Preisen. Zudem werden bei jedem Brunch an Sonn- und Feiertagen auch noch warme Gerichte wie Risotto, Ravioli und Flammkuchen angeboten. Reservieren lohnt sich!

Adresse: Maastrichter Straße 3, 50672 Köln

9. Ecco

Im Ecco in der Südstadt wird tagtäglich gebruncht. Vor allem bei Veganern ist das Café sehr beliebt. Die können sich nämlich darauf verlassen, dass eine komplette Hälfte des Brunch-Buffets komplett vegan ist. Zudem werden frische Salate, hausgemachtes Brot (auch glutenfrei) und natürlich kölsche Rievkooche serviert. Auf in die Südstadt!

Adresse: Kartäuserwall 7-11, 50678 Köln

10. Borsalino

Studis und Sparfüchse lieben das Borsalino im Herzen des Kwartier Latängs für seine Preise. Hier kann täglich schon ab 8 Uhr gefrühstückt werden und neben Frühstücksklassikern wie Brötchen, Aufschnitt, Obst und Eiern werden hier gleich auch noch sättigende Mahlzeiten wie Nudeln, Sushi, Schnitzel und Tiramisu aufgefahren – alles zum schmalen Preis von 10,90 Euro! Jetzt wird geschlemmt!

Adresse: Zülpicher Str. 7, 50674 Köln

Brunchen und Frühstücken in Köln

Natürlich hat Köln noch viel mehr Brunch-Cafés auf Lager. Doch diese zehn Cafés zählen zu den besten Adressen, was Preis-Leistung und Lage sowie Erreichbarkeit angeht. Sowohl Kölner als auch Touristen sollten keine Probleme mit der Anfahrt zu den Brunch-Adressen haben, da sie alle zentral in der Innenstadt, in Nippes, der Südstadt oder Ehrenfeld liegen. Und: Auch unter der Woche ist Brunchen in Köln in vielen Cafés möglich – auch für Veganer.