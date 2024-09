Die Düsseldorfer Kult-Bar Elephant Bar schlägt ein neues Kapitel auf. Ab dem 25. September 2024 übernimmt das Team des beliebten Three Little Birds-Biergartens die Geschicke der Einrichtung in der Altstadt. Unter der Leitung von Fabian Veldmann erhält die Bar nicht nur ein neues Gesicht, sondern auch eine frische Seele.

Ein Zusammenspiel aus Tradition und Moderne

Die Neugestaltung der Bar an der Kurze Straße 3 ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen dem neuen Betreiberteam und einer Gruppe von Architektur-Absolventen der Peter Behrens School of Arts. Das Konzept: Den ursprünglichen Charme der Bar zu bewahren und gleichzeitig durch subtile Akzente ein modernes Ambiente zu schaffen. Auch neue Farbschemata, Beleuchtung und Gestaltung der Terrasse gehören dazu.

Besonderes Highlight: Eine neue Sitztreppe im Außenbereich entschärft die ehemals harte Grenze zwischen Innen- und Außenraum. Hier können Gäste in Zukunft entspannt dem Sonnenuntergang entgegen prosten.

Jede Woche sind unsere Partyfotografen in den Clubs und Bars der Stadt im Einsatz. An dieser Stelle zeigen wir einige der besten Fotos. Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Auf der "Terrazza Electronica" lassen es sich die Düsseldorfer direkt am Rhein gutgehen. Foto: Tonight / Ben Liebsch Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Den stressigen Arbeitsalltag einfach abtanzen: Für viele eine willkommene Abwechslung, wie hier im "Pebble's" am Hyatt. Foto: Tonight.de / Ben Liebsch Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Afterwork-Freuden bei der "Pebble's" im Medienhafen. Foto: Tonight.de / Ben Liebsch Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Die Euro 2024 in Düsseldorf ist in vollem Gange, wie hier an den Kasematten. Foto: Tonight.de / Ben Liebsch Foto: Tonight News Besonders während der EM findet man täglich Möglichkeiten, um in Düsseldorf Feiern zu können – wie hier in den Kasematten! Foto: Tonight.de / Ben Liebsch Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News Umschwung in der Altstadt: Die Elephant Bar hat einen neuen Betreiber – das ändert sich jetzt Foto: Tonight News

Musik und Mixgetränke für jeden Geschmack

Auch musikalisch gibt es Neues zu entdecken: DJ-Weltmeister und Musikproduzent DJ Rafik hat das musikalische Programm zusammengestellt und sorgt für abwechslungsreiche Sounds, die von Funk und Soul bis hin zu Hip-Hop und Jazz reichen. Die Getränkekarte wurde ebenfalls überarbeitet und bietet neben klassischen Cocktails auch neue Signature-Kreationen.

Lese-Tipp: Elephant Bar, Beuys Bar und Sir Walter: Das sind die 10 besten Bars in Düsseldorf

Eine Erfolgsgeschichte geht weiter

Der Gründer der Elephant Bar, Walid El Sheikh, übergibt die Bar mit einem weinenden und einem lachenden Auge an seinen langjährigen Partner Fabian Veldmann. „Die Elephant Bar war mein erstes Expansionsprojekt nach der Anaconda Bar – entsprechend hängt viel Herzblut an ihr. Sie hat mir stets große Freude bereitet, und daher war es mir besonders wichtig, die Bar in vertrauensvolle Hände zu übergeben“, so El Sheikh. Er ist überzeugt davon, dass die Bar unter der neuen Leitung weiterhin ein beliebter Treffpunkt für Düsseldorfer und Gäste der Stadt sein wird.

Die Elephant Bar ist ab sofort mittwochs und donnerstags von 18 bis 2 Uhr sowie freitags und samstags von 18 bis 3:30 Uhr geöffnet.