Zombie-Alarm zu Halloween in der Boston Bar: Die besten Bilder vom 31. Oktober

Was für eine Nacht in der Boston Bar! Hier war nicht nur dem Werwolf zum Heulen, auf der Tanzfläche jaulten so einige Geschöpfe der Nacht den Mond an. Wir zeigen die schönsten Bilder der langen Halloween-Nacht in unserer Fotostrecke. Viel Spaß!

