In den 90er Jahren hatte Batman noch harte Nippel und Tamagotchis waren der heiße Technik-Shit. Abseits von einigen Style-Verfehlungen gelten die 90er Jahre zudem als goldenes Zeitalter des Hip Hop – und vor eben diesem verneigten sich an diesem Halloween-Abend im Schlösser Quartier & Henkel-Saal die DJs Denyo (Absolute Beginner), Say Whaat, Yoscar und Rabiata. Das Ergebnis: Eine Party für die Ewigkeit. Die Fotos: hier!