Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Halloween-Party an Bord der MS RheinFantasie auf dem Rhein in Düsseldorf – alle Fotos

1. November 2023

Was für eine Nacht: Zu Halloween zog es so einige düstere Gestalten an Bord der MS RheinFantasie, wo die Rheinische Post zur großen Party auf dem Rhein geladen hatte. Wer die Tortur überlebt hat, wer den DJ getötet hat und was das alles mit einem wahnsinnigen Waschbären zu tun hat, zeigen die Beweisfotos unseres Fotografen in geheimer Mission.