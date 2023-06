Gondeln im „Fabergé-Ei-Stil“: Wahrzeichen der Rheinkirmes erstrahlt im neuen Glanz

Eine Fahrt auf dem Riesenrad „Bellevue“ ist für viele Besucher der Rheinkirmes mittlerweile eine Tradition. Kein Wunder, denn mit einer Höhe von 55 Metern werden Mutige nicht nur mit einem unverwechselbaren Blick auf das bunte Kirmes-Treiben belohnt, sondern auch über ganz Düsseldorf.

Vor dem Start der Rheinkirmes 2023 kündigt die Düsseldorfer Schaustellerfamilie Bruch nun ein Novum an: Das „Riesenrad Bellevue 2.0“ erstrahlt im neuen Look mit Gondeln im Fabergé-Ei-Stil. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Riesenrad „Bellevue“ auf der Rheinkirmes 2023 bekommt neue Gondeln

Seit sage und schreibe 29 Jahren gehört das Riesenrad „Bellevue“ zum Leuchtturm der Rheinkirmes in Düsseldorf. Dabei wurde der Name sicherlich nicht willkürlich gewählt, denn dieser stammt aus dem französischen und bedeutet übersetzt so viel wie „schöne Sicht“. Das Riesenrad besitzt insgesamt 42 Gondeln mit Platz für je sechs Wagemutige. Durch Glasfenster erstreckt sich der „belle vue“ über den Kirmesplatz und über die Grenzen Düsseldorfs hinaus.

Nun hat das 55 Meter hohe Fahrgeschäft für die Rheinkirmes 2023, die vom 14. bis zum 23. Juli stattfindet, eine Neuerung angekündigt: Das „Riesenrad Bellevue 2.0“ zeigt sich mit neuen Gondeln und einem 360-Grad-Panoramablick. Nicht nur das, es wird auch mehr Platz und Fahrkomfort geboten. Dabei sind die Gondeln auch von außen ein Augenschmaus, denn diese erstrahlen passend zu den Dekorbemalungen im prunkvollen Fabergé-Ei-Stil. Eine Hommage an die wohl wertvollsten Ostereier der Welt, die bis vor hundert Jahren in der Werkstatt des gleichnamigen Künstlers in Sankt Petersburg für die russische Kaiserfamilie angefertigt wurden.

Riesenrad wird emissionsfrei: „Bellevue 2.0“ speichert Bremsenergie

Und: Das Riesenrad wird nach eigenen Angaben erstmals emissionsfrei betrieben. Das Fahrgeschäft speichert die gewonnene Bremsenergie zwischen und speist diese bei Bedarf wieder ein. Scheint, als wäre das Riesenrad der Familie Bruch ein Vorreiter in Sachen Kirmes mit kleinem klimatischen Fußabdruck.

Betrieben wird das Riesenrad von Oscar Bruch jr., der es von seinem Vater Oscar und Onkel Willy Bruch übernommen hatte. Schon seit 1896 besitzt die Düsseldorfer Schaustellerfamilie Riesenräder.

Was kostet eine Fahrt auf dem Riesenrad „Bellevue“ auf der Rheinkirmes in Düsseldorf?

Eine Fahrt mit dem Riesenrad „Bellevue“ kostet in diesem Jahr 7 Euro, Kinder zahlen hingegen 4 Euro. Die Öffnungszeiten des „Bellevue“ findet ihr hier im Überblick:

Montag bis Donnerstag : 14 bis 24 Uhr

: 14 bis 24 Uhr Freitag : 14 bis 2 Uhr

: 14 bis 2 Uhr Samstag : 13 bis 2 Uhr

: 13 bis 2 Uhr Sonntag: 11 bis 24 Uhr

Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Anreise mit Bus und Bahn

Etwa vier Millionen Menschen erwarten die Veranstalter für die Rheinkirmes 2023. So viele Besucher wollen auch problemlos an- und abreisen – kein Wunder also, dass sich viele fragen: Wie kommt man am besten zur Düsseldorfer Rheinkirmes 2023? Wir haben alle Infos und Tipps für eure Anreise nach Düsseldorf!