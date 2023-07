Kirmes in Düsseldorf

Reparatur in luftiger Höhe: Spektakulärer Einsatz am Hangover-Tower auf der Rheinkirmes

19. Juli 2023

Gegen 19 Uhr kam es am Dienstag zu Problemen am beliebten Hangover-Tower auf der Rheinkirmes in Düsseldorf. Der 85 Meter hohe Turm musste repariert werden.