Düsseldorf lockt 100.000 Besucher zum Frankreichfest – und 130 französische Oldtimer

Die Destination Düsseldorf (DD), eine Vereinigung von 150 Unternehmen aus der Region und Veranstalter des 21. Düsseldorfer Frankreichfestes, zieht nach Angaben der Veranstalter ein durch und durch zufriedenes Fazit der dreitägigen Feier der deutsch-französischen Freundschaft. Es habe zu jeder Zeit eine absolut friedliche und fröhliche Atmosphäre geherrscht.

Am Freitag (30. Juni) hatten Düsseldorfs Oberbürgermeister und Schirmherr Dr. Stephan Keller, der französische Generalkonsul Étienne Sur, NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten Nathanael Liminski, der Vize-Präsident der Region Hauts-de-France Francois Decoster sowie der DD-Geschäftsführer Thomas Kötter das Frankreichfest unter dem Applaus der Zuschauer eröffnet.

Highlights auf dem Frankreichfest

Breakdance-Weltmeister führte Tanzworkshop

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorfer Frankreichfest (@duesseldorfer_frankreichfest)

Anlässlich der 20-jährigen Städtefreundschaft zwischen Toulouse und Düsseldorf hatte das Institut français Nordrhein-Westfalen mit Unterstützung der DD und der Stadt Düsseldorf den vierfachen Breakdance-Weltmeister Abdel Chaouri aus Toulouse und den dreifachen Weltmeister AirDit aus Düsseldorf für das neue Konzept „Alors on danse“ eingeladen.

Gemeinsam mit der ebenfalls international ausgezeichneten Toulouser Tanzgruppe Break’in Kids führte er Workshops durch und sorgte für Begeisterung an der Unteren Rheinwerft. Viele Jugendliche machten mit.

Französische Live-Musik

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorfer Frankreichfest (@duesseldorfer_frankreichfest)

Getanzt wurde auch im Rathaus-Innenhof. Französische Acts wie Miel de Montagne, À la bonheur! oder Kaf’Oustik (von der Insel La Réunion) begeisterten die Zuschauer. Der Innenhof schmückte sich mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Französischer Wochenmarkt

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorfer Frankreichfest (@duesseldorfer_frankreichfest)



Am Rheinufer herrschte beim Wochenmarkt Les Saveurs de France ein großer Andrang, an den beliebten Ständen bildeten sich lange Schlangen.

20. Tour de Düsseldorf: Oldtimer-Rallye lockt 130 automobile Raritäten

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorfer Frankreichfest (@duesseldorfer_frankreichfest)

An das Frankreichfest angeschlossen war auch wieder die beliebte „Tour de Düsseldorf“, das größte Treffen französischer Oldtimer in Deutschland. Bei der 20. Auflage gingen am Samstag über 130 automobile Raritäten vom Burgplatz aus auf eine 120 km lange Rundfahrt an den Niederrhein und zurück.

Die Rallye gewonnen hat Horst Weinreich aus Nettetal mit einem Citroёn GS 1220 mit 380 von 390 möglichen Punkten. Nicht weniger Beachtung fand außerdem das älteste Auto, ein Citroёn B 2 aus dem Baujahr 1922. Die weiteste Anreise hatte ein Renault Espace von 1980 aus München hinter sich.

Aussteller und Veranstalter zeigen sich zufrieden – trotz Nieselregen

Auch die weit über 100 Aussteller waren mit dem Besuch sehr zufrieden. Die Angebote der deutsch-französischen Institutionen wurden trotz kurzweiligem Nieselregen gut angenommen. Die Regionen- Partner Hauts-de-France, die Opalküste und das Elsass wollen im nächsten Jahr wiederkommen. Organisiert wurde das Frankreichfest von der Agentur Schlieter & friends.

Thomas Kötter, Geschäftsführer der DD: „Die drei Tage waren wieder ein gelebtes und schönes Stück Europa. Die Menschen haben einen bunten Strauß französischer Lebensart genossen. Es war im besten Sinne eine große Feier der deutsch-französischen Freundschaft.“

Termin für Frankreichfest 2024 steht fest

Natürlich wird auch im Juli 2024 die Freundschaft zwischen den Nachbarländern gefeiert. Der Termin verschiebt sich allerdings aufgrund der Fußball-Europameisterschaft 2024, die auch in Düsseldorf stattfinden wird. Das 22. Düsseldorfer Frankreichfest steigt vom 26. bis 28. Juli 2024.