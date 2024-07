Fashionistas ausgepasst: Am Samstag, den 27. Juli, lädt die Wirtschaftsförderung Düsseldorf unter dem Banner der Düsseldorf Fashion Days (DFD) erneut zur Festival Edition ein, die im Rahmen der Kollektions-Ordertage stattfindet. Im Gegensatz zu den Modemessen und Präsentationen in über 600 Showrooms, bei denen Geschäftsbeziehungen im Vordergrund stehen, spricht die Festival Edition vordergründig modebegeisterte Menschen an.

„Mit der Festival Edition haben die Wirtschaftsförderung Düsseldorf und das Fashion Net Düsseldorf ein wichtiges Format geschaffen: Das Event ist frei zugänglich, lädt zum Mitmachen ein und nimmt gezielt die Konsumentinnen und Konsumenten sowie den Einzelhandel in den Blick. Wir freuen uns auf viele Modeinteressierte, die sich inspirieren lassen und die Modemetropole Düsseldorf an diesem Tag hautnah und in Aktion erleben“, sagt Wirtschaftsdezernent Christian Zaum in einer offiziellen Pressemitteilung.

Festival Edition bereits zum vierten Mal in Düsseldorf

Die DFD Festival Edition geht in diesem Jahr bereits zum vierten Mal über die Bühne und verwandelt die gesamte Düsseldorfer Innenstadt sowie angrenzende Stadtgebiete in eine pulsierende Modemetropole. Höhepunkt des Events ist die spektakuläre Modenschau unter freiem Himmel auf der exklusiven Königsallee. Auf dem Laufsteg werden renommierte Designer und Labels wie Sheme Shoes, Mohnfeld Moden, UFINITY, Angelika Kauffmann, wunderwerk, ADLYSH und RIANI ihre neuesten Kollektionen präsentieren.

Erstmalig wird auch die IGEDO selbst an der Fashion Show teilnehmen: „Indem wir uns mit ausgewählten Looks bei der Modenschau einbringen, knüpfen wir an 75 Jahre Düsseldorfer Modegeschichte an: Die IGEDO Modenschau auf der Kö im Jahr 1949 markiert gewissermaßen den Aufbruch zur Modehauptstadt“, sagt IGEDO-Geschäftsführerin und Fashion Net-Vorständin Ulrike Kähler.

Buntes Rahmenprogramm zu den DFD geplant

Das Event wird begleitet von Live-DJ-Sets, Pop-Up Märkten, Ständen und gastronomischen Angeboten in der Schadowstraße, auf dem Schadowplatz, dem Hofgarten sowie dem Lorettoviertel. Viele Geschäfte beteiligen sich außerdem mit Rabattaktionen und weiteren individuellen Angeboten.

Die bekannte Modemesse NEONYT (IGEDO) wird zudem in diesem Jahr auch für Modebegeisterte geöffnet. Der Festivaltag endet mit einer großen Branchenparty, veranstaltet vom Fashion Net Düsseldorf.