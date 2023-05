Start in den Kultursommer: Stadtstrand Düsseldorf am Tonhallenufer feiert Wiedereröffnung

Direkte Lage am Rhein, ausgestattet mit vielen Liegestühlen, Sesseln, Tischen und Sonnenschirmen und natürlich die sofort ins Auge fallenden Container prägen das Bild der Stadtstrände in Düsseldorf. Am ersten Mai-Wochenende öffnet jetzt auch der beliebte „Kunst- und Kulturstrand“ am Tonhallenufer seine Pforten für die warme Jahreszeit: Am Wochenende vom 5. bis 7. Mai finden gleich drei Konzerte statt. Wir liefern alle Infos

Stadtstrand am Tonhallenufer: Das Programm vom 5. bis 7. Mai 2023

Am Stadtstrand am Tonhallenufer startet am Freitag der große „Kultursommer“ – die Veranstalter wollen von nun an wöchentlich ein dickes Programm aus Filmabenden, Live-Podcasts und Konzerten liefern. Den Anfang machen die elektrische Harfenistin und Sängerin Musgö (Freitag, 5. Mai), Soul-Sängerin Leonora (Samstag, 6. Mai) sowie die Deutsch-Pop-Band Ina and Band (Sonntag, 7. Mai).

Los geht’s am Freitag und Samstag ab jeweils 19 Uhr, am Sonntag ab 18. Nach den Auftritten der Künstler wird dann munter weitergefeiert und am Rhein entspannt: Am Freitag ist DJ Joy am 21 Uhr zu Gast in der „Electro Lounge“, am Samstag legt ab 21 Uhr DJ 506 „Funky Latin Lounge“-Sounds auf.

Stadtstrand Düsseldorf 2023: Konzerte, Dance-Workshops und DJ-Sound an der Oberkasseler Brücke

Der Stadtstrand an der Oberkasseler Brücke bietet vor allem am Wochenende ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Auch in diesem Jahr kooperieren die Organisatoren wieder mit der Stadtklang-Konzertreihe, außerdem sorgen wechselnde DJs für musikalische Unterhaltung. Immer wieder finden auch Dance-Workshops und Poetry Slams unter freiem Himmel statt.

Das komplette Programm bis einschließlich zum 9. Oktober 2023 findet ihr bereits jetzt online auf stadtstrand-duesseldorf.de/strandprogramm.

Stadtstrand Düsseldorf 2023: Was steht auf der Speise- und Getränkekarte?

Auch dieses Jahr soll es wieder leckeres Essen geben, Food Trucks sind geplant. Auf der Getränkekarte steht auch wieder die Strandschorle, außerdem wird ein neues Craft Beer der Brauerei Strandhase angeboten.

Einige Preise aus der aktuellen Getränkekarte am Tonhallenufer:

Wasser, 0,33l, für 3,50 Euro

Strandschorle, 0,33l, für 4 Euro

Kaffee für 2,60 Euro

Cappuccino für 3,50 Euro

Frischer Tee (zum Beispiel Minze, Orange, Griechischer Bergtee) für 4 Euro

Wein, 0,15l von 5,50 Euro bis 7,50 Euro

Pils, 0,33l, 4 Euro

Cocktails zwischen 8,50 Euro und 9,50 Euro

Stadtstrände Düsseldorf 2023: Standorte, Adressen und Öffnungszeiten

Die aktuellen Öffnungszeiten (wetterabhängig) der drei Stadtstrände in Düsseldorf findet ihr hier:

Stadtstrand Rheinkniebrücke, Rheinwerft 50, 40213 Düsseldorf

Mo-So ab 11 Uhr

Stadtstrand Oberkasseler Brücke, Tonhallenufer 2, 40479 Düsseldorf

Mo-Fr ab 14 Uhr, Sa & So ab 12 Uhr

Stadtstrand Theodor-Heuss-Brücke, Robert-Lehr-Ufer 41, 40474 Düsseldorf

Mo-Fr ab 15 Uhr, Sa & So ab 12 Uhr Uhr

Stadtstrand Düsseldorf 2023: Besucherzahlen

Was die Besucherzahl in dieser fünften Saison angeht, rechnen die Organisatoren wieder mit vielen Gästen. 2021 kamen 150.000 Menschen, 2022 sogar 250.000 Leute. Wenn Petrus mitspielt, werden es dieses Jahr dann sogar noch mehr. Boris Brätter-Blancafort, der für die Events zuständig ist, spricht von einem vollen Terminkalender.

Stadtstrand Düsseldorf: Wetterschutz für den Standort am Tonhallenufer

In den Wintermonaten hatte der Stadtstrand an der Oberkasseler Brücke übrigens zum ersten Mal über mehrere Wochen geöffnet. Hier wollen die Veranstalter den Standort bis Ende März mit einem entsprechenden Wetterschutz ausstatten, der ein ganzjähriges Programm möglich machen soll.

Bei vielen komm die Stadtstrände gut an, allerdings gibt es auch immer wieder kritische Stimmen. Und was sagen die Stadtstrand-Macher denen? „Unsere Kritiker sollen am besten selbst vorbeikommen und sich vor Ort überzeugen. Denn die meisten waren ja noch gar nicht bei uns.“

Stadtstrand Düsseldorf 2023: Verträge laufen bis 2026

Seit 2019 gibt es die Stadtstrände, gerade wurde der Vertrag mit der Stadt verlängert. So bleiben die Open-Air-Standorte mindestens bis 2026.

Aktuell sucht das Team übrigens noch Verstärkung: Wer bei den Stadtstränden arbeiten möchte, kann sich per E-Mail unter jobs@stadtstrand-duesseldorf.de bewerben.