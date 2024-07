"Lorettosommer" in Düsseldorf: Datum, Programm, Anfahrt – alle Infos

Düsseldorfer aufgepasst: Ein Tag voller Spaß, leckerem Essen und guter Musik in nachbarschaftlicher Atmosphäre erwartet euch dieses Wochenende im Lorettoviertel. Denn dann findet auf der gleichnamigen Quartiershauptstraße erneut der „Lorettosommer“ statt. Auf welche Programmpunkte und Highlights ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr hier.

Wann findet der „Lorettosommer“ statt?

Das Düsseldorfer Straßenfest findet am Samstag, den 27, Juli, statt. Gefeiert werden kann dabei bis Mitternacht.

Welche Programmpunkte gibt es?

Im Rahmen der Düsseldorfer Fashion Days (DFD), welche vom 24. bis zum 31. Juli stattfinden, laden die Geschäfte der Loretto-Straße zum Shoppen und Finden neuer Lieblingsstücke ein. Dabei könnt ihr euch ruhig Zeit nehmen. So haben die Läden bis Mitternacht ihre Pforten geöffnet.

Ab 15 Uhr startet dann das eigentliche Straßenfest, auf welchem euch neben Ständen mit leckeren Speisen und Getränken auch jede Menge Livemusik erwartet. Verschiedene DJs werden dabei für beste Stimmung sorgen und bis 22 Uhr auflegen.

Seit wann gibt es das Straßenfest?

Der „Lorettosommer“ feierte 2023 erstmals seine Premiere und geht nun nach positiven Rückmeldungen in die zweite Runde. Organisiert wird das Fest dabei vom Lorettoviertel e.V.. Dieser möchte bei der kommenden Ausgabe am Samstag auch das Feedback der Gäste und Anwohner umsetzen. So berichtet eine Sprecherin der „NRZ“, dass es in diesem Jahr neu einen Toilettenwagen auf der Düsselstraße geben und die Anzahl der Veranstaltungstonnen zur Müllentsorgung erheblich erhöht werde.

Wie komme ich zum „Lorettosommer“?

Da während des Festes nicht in der Loretto-Straße geparkt werden kann, solltet ihr am besten mit dem ÖPNV anreisen. Dafür stehen euch folgende Linien und Haltestellen zur Verfügung:

Linie 707: Kronprinzenstraße, Bilker Kirche

Linie 706: Bilker Kirche

Linie 708: Polizeipräsidium

Linie 709: Bilker Kirche

Linie 732: Polizeipräsidium

U72: Bilk S-Bahnhof

S8: Bilk S-Bahnhof, Völklinger Straße

