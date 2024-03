Düsseldorf-News

Neue Ausstellung im K21 in Düsseldorf: So verrückt ist Mike Kelleys wilde Psycho-Welt

21. März 2024

Ab Samstag, dem 23. März 2024, wird es schräg in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf: Die neue Ausstellung über Künstler Mike Kelley, "Ghost and Spirit", entführt euch in eine Welt vor der Digitalisierung, welche der Medienwelt von heute aber dennoch den Spiegel vorhalten kann.