"Sneaker" im NRW-Forum: Düsseldorfs bestsortiertes Schuh-Schaufenster

Es gab eine Zeit, in der sie schlicht Turnschuhe hießen. Als sie einfach nur für Komfort und Bewegung standen, als sie noch für einen gesellschaftlichen Affront sorgen konnten, wie etwa bei der Vereidigung Joschka Fischers im Bundestag. All das scheint bereits ewig lange zurückzuliegen, wenn man nun vor dem überdimensionierten Schuhkarton im Düsseldorfer NRW-Forum steht.

Sneaker sind längst mehr als nur Schuhe. Sie sind Distinktionsmerkmal, sind It-Pieces, sind Investments. Und Museumsgegenstände. Wie in der schlicht „Sneaker“ benannten Ausstellung im Ehrenhof.

>> Zu Besuch im Kunstpalast Düsseldorf nach dem Re-Opening – alle Eindrücke, alle Fotos <<

250 der wichtigsten und ausgefallensten Paare aus 50 Jahren Sneaker-Kulturgeschichte hat das Team von Kuratorin Alina Fuchte zusammengestellt – und beginnt die Ausstellung direkt einmal mit einem Ausrufezeichen. Denn, Besucher, die in den bereits erwähnten überdimensionierten Schuhkarton eintreten, finden im Inneren nichts geringeres als den wohl seltensten und begehrtesten Treter der Welt: den Nike Air Mag, berühmt aus Robert Zemeckis‘ Kultfilm „Zurück in die Zukunft“. Neben dem Original-Requisit, die Michael J. Fox alias Marty McFly sogar das Schnüren abgenommen haben, findet sich das 2016er-Remake. Limitiert auf 100 Exemplare, aktueller Marktwert laut der Reseller-Plattform StockX: mindestens 70.000 Euro.

Wie aus dem Air Jordan eine Modeikone wurde

Dass Sneaker wie der 2016er-Air-Mag überhaupt solch atemberaubende Preise erzielen, ist besonders der Verdienst einer Schuhreihe, der im NRW-Forum nur folgerichtig ein gesamter Raum gewidmet wird: der Air Jordan.

1985 gelang es Nike – damals ein zwar innovatives, aber noch unstetes Unternehmen – das Basketball-Talent Michael Jordan für sich zu gewinnen. Der junge Shooting Guard aus North Carolina entwickelte sich bei den Chicago Bulls zum besten Basketballer aller Zeiten – und sein nach ihm benannter Sneaker zur einer Modeikone. Die Ausstellung im Ehrenhof präsentiert alle 20 Original-Colorways des Air Jordan 1 sowie weitere Modelle, die aus der Feder des legendären Nike-Designers Tinker Hatfield stammen.

Auch fast 40 Jahre nach Erstveröffentlichung ist der Air Jordan die wohl berühmteste Sneaker-Silhouette auf dem Markt. Und damit auch für Luxus-Kooperationen besonders beliebt. So finden Besucher der NRW-Forum-Ausstellung im nächsten „Hype“ überschriebenen Raum Jordans, die von Dior, Tiffany’s, Off White und Musikern wie Rapper Travis Scott neu gedacht und aufgewertet wurden.

Kanye Wests Yeezys finden im NRW-Forum nicht statt

Bei „Sneakerheads“ besonderes Interesse dürfte hier jedoch ein anderer Schuh wecken: der Nike Yeezy 2 Red October.

Der 2013 erschienene Schuh war der erste Schritt von Rapper Kanye West ins Sneakerdesign. Zwischenzeitlich galt der Red October als der teuerste Sneaker der Welt – ein Prädikat, das er mit dem sinkenden Stern seines Designers, der nach einer ganzen Reihe an antisemitischen und rechtsgesinnten Aussagen und Aktionen zusehend öffentlich isoliert ist, verlor. Was jedoch bleibt, ist Wests Bedeutung für die Sneakerkultur der vergangenen zehn Jahre.

>> Acht Museen in Düsseldorf, die man mindestens einmal besucht haben sollte <<

Mit seinem Wechsel zum deutschen Sportartikelhersteller Adidas hob der US-Rapper das Sneaker-Design mit seiner Yeezy-Reihe auf ein neues, so noch nicht dagewesenes Level. 350 V2, 700 Wave Runners – diese Schuhe sind Synonyme für den Streetstyle der 2010er-Jahre und prägen die heutigen Sneakerdesigns wie kaum andere Silhouetten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

Das wird im NRW-Forum besonders im Abschnitt „Future“ deutlich, in dem zukunftsträchtige Sneaker aus dem 3D-Drucker ausgestellt sind: sie alle haben markante Ähnlichkeiten zu den Adidas-Yeezy-Releases von Kanye West. Umso unverständlicher – und enttäuschender – ist es, dass die Macher der Ausstellung diese wegweisenden Sneaker komplett ignorieren.

Es fehlt der Ausstellung an Zerstreuung

Generell bleibt nach dem Besuch der „Sneaker“-Ausstellung das Gefühl, man habe gerade einen unfassbar gut sortierten Sneakerstore besucht. Die Introtexte zu den einzelnen Räumen sind zwar gut formuliert, nutzen in der Sneakerkultur etablierte Begriffe, wie „Drop“ und „Raffle“, und erklären sie prägnant und leicht verständlich für Außenstehende, aber sie reichen nicht aus um der Ausstellung eine tiefere Dimension zu geben.

Es fehlt an Schautafeln, an audiovisuellen Elementen, an Hintergründen. Hier einen Produktionsstrecke nachzeichnen, da eine Originalzeichnung von Tinker Hatfield oder ein Video von Virgil Abloh während des Designprozesses, etwas Zerstreuung mit einem Videoausschnitt aus Run DMCs legendärem Madison-Square-Garden-Konzert. Oder eben auch eine kritische, aber zeitgleich ehrliche Auseinandersetzung mit Kanye West und seinen Adidas-Yeezys. Schließlich sollte es hier doch um mehr als nur Turnschuhe gehen.