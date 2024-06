"Die Grosse" 2024: Alle Infos zur Ausstellung in Düsseldorf

Kunstliebhaber aus Düsseldorf aufgepasst: Eine Exposition der besonderen Art kommt in die Landeshauptstadt. So findet hier auch in diesem Jahr wieder „Die Große“ statt – die größte von Künstlern organisierte Ausstellung in Deutschland. Alle Infos zum Event gibt es hier.

Wann und wo findet die Veranstaltung statt?

„Die Große“ wird am 22. Juni um 18 Uhr offiziell durch Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller eröffnet und läuft bis zum 28. Juli. Ausstellungsorte sind dabei der Kunstpalast, das NRW-Forum sowie der Ehrenhof.

Was erwartet Besucher?

Besucher dürfen sich diesem Jahr auf über 300 zeitgenössische Werke der Malerei, Fotografie, Grafik, Bildhauerei sowie Installation und Videos freuen. „Mit knapp 1.300 Bewerbern haben wir erneut einen neuen Rekord aufgestellt“, freut sich der neue Ausstellungsleiter Emmanuel Mir. Eine sechsköpfige, unabhängige Jury hatte die Qual der Wahl, sich für 158 Künstler zu entscheiden.

Gibt es noch Tickets für das Event?

Tickets gibt es vor Ort an der Tageskasse. Der reguläre Eintritt kostet dabei 12 Euro. Der ermäßigte Eintritt, unter anderem für Schüler und Studenten, beträgt hingegen 8 Euro. Kinder unter 12 können sich die Kunstausstellung umsonst anschauen.

Wann hat die Ausstellung geöffnet?

Am Eröffnungstag (22. Juni) empfängt „Die Große“ Besucher ab 18 Uhr zum vergünstigten Eintritt von 5 Euro. An den weiteren Ausstellungstagen können Interessierte das Event jeweils von 11 bis 18 Uhr besuchen, donnerstags sogar bis 21 Uhr. Montags bleiben die Türen der Galerien hingegen geschlossen.

Wie komme ich zu den Ausstellungsorten?

Vom Hauptbahnhof sind der Kunstpalast, der Ehrenhof und das NRW-Forum mit der den U-Bahnlinien U78 und U79 (Haltestelle: Nordstraße) sowie den Linien U70, U74, U75, U76 und U77 (Haltestelle: Tonhalle/Ehrenhof) bequem zu erreichen.

Wer mit dem Auto anreist, tippt folgende Adresse in sein Navi ein: Ehrenhof 4-5. In der Nähe der Ausstellungsorte befinden sich die Parkhäuser „Untere Werft“, „Scheibenstraße“ und „Campus am Kunstpalast“.