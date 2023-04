Feuerwerk am Japan-Tag in Düsseldorf: Das sind die Orte für die beste Sicht auf das Lichtspektakel

Am 13. Mai ist es wieder soweit, dann verwandelt der Japan-Tag 2023 die Düsseldorfer Rheinpromenade und Altstadt wieder zur kunterbunten Cosplay-Zone. Das größte Highlight des Tages lässt bis nach Sonnenuntergang auf sich warten: beim großen Feuerwerk werden aufwendige Figuren und Zeichen in den Himmel geschossen. Wir zeigen die besten Orte, von denen ihr das Feuerwerk sehen könnt.

Feuerwerk Japan-Tag 2023 in Düsseldorf: Wann startet das Spektakel?

Gewöhnlich startet das Feuerwerk kurz nach Einbruch der Dunkelheit, also gegen 23 Uhr am Abend. Die Dauer vom bunten Spektakel mit „Oooh! Aaah!“-Garantie ist meist auf rund 25 Minuten begrenzt – dabei werden verschiedene Themen nacheinander abgehakt und gipfeln schließlich im großen Finale, dem Goldregen. 2023 steht das Feuerwerk unter dem Motto „Die japanischen Jahreszeiten am Düsseldorfer Nachthimmel“, gezündet werden die Raketen auf der „anderen“ Rheinseite zwischen der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke.



Feuerwerk Japan-Tag 2023 in Düsseldorf: Perfekte Aussicht von den Oberkasseler Wiesen

Während sich der Großteil der Besucher an und rund um die Rheinpromenade versammelt, bleibt es auf der anderen Rheinseite verhältnismäßig ruhig. Dementsprechend lohnt sich der Trip nach Oberkassel und ein anschließender Spaziergang in Richtung Oberkasseler Wiesen, um das Feuerwerk einmal aus einer neuen Perspektive zu sehen. Zudem werdet ihr mit einem tollen Blick auf die Altstadt und die Rheinpromenade belohnt.

Feuerwerk beim Japan-Tag 2023 in Düsseldorf in der Altstadt: Hier wird es besonders voll

Der gesamte Bereich um die Rheinpromenade, den Burgplatz, die Rheintreppe bis hinauf zum Tonhallenufer ist meist vollgepackt mit hunderttausenden Menschen, die sich dicht an dicht drängen. Bei all dem Andrang ist es schwierig, sich im Tohuwabohu noch entspannt auf die hohe Kunst am Himmel einzulassen. Generell gilt: je weiter außen (also Richtung Apollowiese im Süden oder Tonhallenufer im Norden) ihr steht, desto entspannter wird die Lage – hier werden auch die Ausweichzonen größer. „Entspannt“ ist in diesem besonderen Fall natürlich mit Vorsicht zu genießen.

Feuerwerk beim Düsseldorfer Japan-Tag von den Rheinbrücken: toller Ausblick mit einem Nachteil

Die Oberkasseler Brücke und Rheinkniebrücke bieten beide einen gewaltigen Vorteil: Ihr könnt das Feuerwerk von hoch oben sehen. Zudem ist der Blick auf den Rhein fantastisch – hier ankern zum Zeitpunkt des Feuerwerks meist zahlreiche Schiffe, zudem könnt ihr der Menschenmasse auf der Rheinpromenade munter zuwinken. Leider hat der erhabene Spaß auch einen nicht zu verachtenden Nachteil: durch die seitliche Perspektive lassen sich viele Figuren vom Feuerwerk nur schwierig bis gar nicht nachvollziehen. Wenn euch die bunten Lichter auch „einfach so“ reichen, solltet ihr euch die Brücken als Standort dennoch mal näher ansehen.

Feuerwerk beim Japan-Tag Düsseldorf 2023 vom Schiff aus: Auf dem Rhein wird es besonders bunt

Für den Logenplatz auf dem Rhein müsst ihr meist etwas tiefer in die Tasche greifen, bekommt dafür aber auch meist ein tolles Programm geboten: Viele Veranstalter locken seit Jahren zu Buffet und Party auf einem ihrer Schiffe – beispielsweise auf der MS Allegra oder MS RheinGalaxie. Wer noch Tickets abstauben will, der sollte sich sputen: Meist sind die Karten mehrere Wochen vorher ausverkauft.

Feuerwerk beim Japan-Tag 2023 im Fernsehen: Live-Übertragung im WDR

Last but not least ein Tipp für alle, die gar keine Lust auf andere Menschen haben: Seit Jahren wird das große Feuerwerk am Japan-Tag in Düsseldorf auch live im WDR übertragen. Die Drohnen-Bilder werden dabei von sanften japanischen Tönen untermalt, alternativ könnt ihr euch das Geschehen auch kommentieren lassen.

Die „Lokalzeit live – Feuerzauber über Düsseldorf“ beginnt um 22.25 Uhr und endet gegen 23.25 Uhr.