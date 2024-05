Asia-Food-Spots Düsseldorf: 9 Geheimtipps außerhalb Little Tokyo

Wer Küche aus Fernost liebt, hat es in Düsseldorf einfach: Dank der großen asiatischen Community der Stadt gibt es hier zahlreiche Restaurants, Bistros und Cafés, in denen ihr in den Geschmack authentischer Landesgerichte kommt. Viele dieser Locations befinden sich in und um Little Tokyo – dem einzigen Japanviertel Deutschlands. Doch gerade in den Abendstunden und am Wochenende kann es dort sehr voll werden.

Wir stellen euch daher neun Orte in Düsseldorf vor, in denen ihr ebenfalls in den Genuss leckerer Speisen und Getränke kommen könnt und das ganz ohne anstehen und langes warten. Denn nicht nur auf der beliebten Immermannstraße gibt es tolle Food-Spots, auch in den einzelnen Vierteln der NRW-Landeshauptstadt befinden sich tolle Locations, die Klassikern wie Takumi und Co. in nichts nachstehen.

Raum auf der Münsterstraße

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Ganz neu im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort hat das japanische Deli-Café Raum seine Pforten eröffnet. Auf keinen Fall entgehen solltet ihr euch hier die angebotenen Desserts. Neben Matcha-Cheesecake und Tofu-Pudding bekommt ihr hier eine ganz besondere Spezialität: Pannacotta aus Hojicha – geröstetem japanischen Grüntee. Passend dazu genießt ihr eine Tasse Milchkaffe mit schwarzem Zucker oder frischen Handbrew-Coffee.

Doch auch wer keinen süßen Zahn mitbringt, wird im Neuzugang fündig. So stehen auf der Speisekarte auch Gerichte wie würziges Mapo-Tofu und Roastbeef-Don.

Adresse: Münsterstraße 11, 40477 Düsseldorf

Münsterstraße 11, 40477 Düsseldorf Homepage

Lese-Tipp: Japan-Tag 2024 in Düsseldorf: Die besten Locations und Geheimtipps in Little Tokyo

OneOne11 am Staufenplatz

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Kaffee und Kuchen wie in Korea könnt ihr im OneOne11 am Staufenplatz genießen. Im charmanten Café mit hauseigener Bäckerei bekommt ihr alles, was euer Asien-Herz höherschlagen lässt: Bei fluffigen Bao-Buns über Matcha-Croissaints bis hin zu leckeren Kuchenspezialitäten und belegten Broten geht hier garantiert keiner hungrig nach Hause. Unsere absolute Empfehlung für euch ist jedoch das Egg-Drop-Sandwich, welches gerade der Renner in Südkorea ist und sich langsam auch in anderen Ländern der Welt einen Namen macht.

Wir waren auch schon mal vor Ort: Hier gelangt ihr zum Tiktok-Video vom Café Oneone11.

Adresse: Grafenberger Allee 368, 40235 Düsseldorf

Grafenberger Allee 368, 40235 Düsseldorf Homepage

Tamanni an der Bilker Allee

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Wer auf der Suche nach besonders authentischen japanischen Speisen ist, der sollte dem Tamanni im Stadtteil Unterbilk einen Besuch abstatten. Das Deli ganz in der Nähe der beliebten Lorettostraße hat es sich zur Aufgabe gemacht, traditionelle Hausmannskost nach Düsseldorf zu bringen. Gerichte wie Sushi oder Ramen gibt es hier daher nicht.

Stattdessen erwartet euch ein täglich wechselndes Mittagsmenü mit zwei bis drei Gerichten, die sich nach der Saison richten. Nachtisch gibt es hier ebenfalls: So dürfen sich Naschkatzen durch leckere Kuchen und Kaffeespezialitäten schlemmen.

Adresse: Bilker Allee 1, Düsseldorf, Germany 40219

Bilker Allee 1, Düsseldorf, Germany 40219 Homepage

The Simple in Flingern

Corndogs nach koreanischer Art sind derzeit in den sozialen Medien total im Hype. Auch in Düsseldorf gibt es einige Anlaufstellen, in denen ihr das Trendfood bekommt. Da sich diese jedoch meist in der Innenstadt befinden oder auf Instagram, TikTok und Co. in die Höhe gelobt werden, sind die Schlangen vor den Lokalen oft lang. Anders sieht das jedoch mit dem Restaurant The Simple im Szenestadtteil Flingern aus. Das leicht versteckte Restaurant ist bei vielen Asia-Food-Lovern noch unter dem Radar, jedoch zu unrecht: Denn im modernen Lokal gibt es die leckeren Corndogs für vergleichsweise kleines Geld. Daneben findet ihr hier auch noch weitere Klassiker der koreanischen Küche wie Bibimbap oder Tteokbokki.

Passend dazu: Die 7 besten Koreaner in Düsseldorf: Asiatischer Genuss zwischen Kimchi und Bibimbap

Adresse: Ackerstraße 188, 40235 Düsseldorf

Ackerstraße 188, 40235 Düsseldorf Homepage

Takumi 4th im Lorettoviertel

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Das Takumi auf der Immermannstraße kennt jeder. Doch nur die wenigsten wissen, dass es einen weiteren Ableger des beliebten Ramen-Restaurants auch außerhalb von Little Tokyo gibt. So befindet sich auf der Lorettostraße ebenfalls ein Standort der Kette. Dieser spezialisiert sich auf Suppen mit Hühner- und vegetarischer Brühe. Geschmacklich steht der Nebenstandort seinem großen Bruder auf der Japan-Meile keines Weges nach.

Und das beste: Anders als auf der Immermannstraße bilden sich vor dieser Takumi-Filiale nur selten lange Schlangen, was bedeutet, dass ihr hier meist ohne Anstehen einen Platz bekommt.

Adresse: Lorettostraße 2, 40219 Düsseldorf

Lorettostraße 2, 40219 Düsseldorf Homepage

Matcha Café Wakaba in Heerdt

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

In diesem Food-Spot dreht sich alles um den grünen Pulvertee aus Japan. Matcha-Latte, Matcha-Macchiato, Matcha-Tee – all das findet ihr auf der Speisekarte der Location im linksrheinischen Teil Düsseldorfs. Eine weitere japanische Spezialität, die ihr hier probieren könnt, ist Hojicha, gerösteter Grüntee. Diesen bekommt ihr hier ebenfalls als Latte oder Macchiato.

Doch was wäre ein Café nur ohne süße Versuchungen? Im Wakaba findet ihr ein ganz besonderes Dessert: Das Parfait. Den Klassiker der japanischen Nachspeisen könnt ihr euch hier mit Schokolade, Hojicha und selbstverständlich auch mit Matcha gönnen. Satt machen hingegen die Gerichte von der Lunchkarte. Von 11 bis 15 Uhr bietet euch das Café japanische Mittagssnacks wie Donburi (Reisgerichte), Curry-Reis, Gyoza und verschiedene Salate an.

Adresse: Hansaallee 113 , 40549 Düsseldorf

Hansaallee 113 , 40549 Düsseldorf Homepage

Daidokoro Umaimon auf der Hansaallee

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Nicht weit entfernt vom Matcha Café Wakaba befindet sich das Dadakoro Umaimon. Hinter dem ungewöhnlichen Namen verbirgt sich eine weitere Ramen-Location, die zu Unrecht vielen Leuten noch unbekannt sein dürfte. So wird das Lokal von denselben Leuten betrieben wie das bereits erwähnte Takumi und das populäre Kushi Tei of Tokyo. Bei Kennern stehen die beliebten Nudelsuppen mit Huhn, Ei und Gemüse jedoch schon lange hoch im Kurs.

Adresse: Hansaallee 244, 40547 Düsseldorf

Hansaallee 244, 40547 Düsseldorf Homepage

Hot Iron in der City

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Bei Hot Iron kommt ihr in den Genuss von Yakiniku. Hierbei werden frisches Fleisch und Fisch auf einem Tischgrill selbst angebraten. Zur Verfügung stehen euch dabei unter anderem Wagyu-Rindfleisch, Iberico Schwein, Maishähnchen, Ente oder Garnelen. Dazu gereicht werden Namuru – kleine Beilagen wie eingelegtes Gemüse, Edamame und Salat. Da läuft einem schon beim Zuhören das Wasser im Mund zusammen.

Lese-Tipp: Little Tokyo in Düsseldorf: So findet ihr das Kultviertel und seine Top-Spots

Adresse: Karl-Rudolf-Straße 174, 40215 Düsseldorf

Karl-Rudolf-Straße 174, 40215 Düsseldorf Homepage

Kennys Kitchen auf der Birkenstraße

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Einen echten Geheimtipp in Sachen japanisches Streetfood findet ihr in Düsseldorf-Flingern: Mitten im Herzen des Viertels wartet Kennys Kitchen auf euch. Von außen mag das Bistro unscheinbar aussehen, doch sobald ihr eintretet, steigt euch ein leckerer Geruch von frisch zubereitetem Karaage (frittiertes Hähnchen) und Takoyaki (Oktobusbällchen) in die Nase.

Wer es lieber etwas würziger mag, sollte sich das japanische Curry und die cremige Udon-Suppe nicht entgehen lassen. Den süßen Abschluss machen hier kleine Waffeln in Form eines Fisches – in Japan auch Taiyaki genannt. Übrigens: Mit einer Google-Bewertung von 4,9 von 5 Sternen gehört das kleine Restaurant zu dem am besten bewerteten Food-Spots in ganz Düsseldorf.

Adresse: Birkenstraße 72, 40233 Düsseldorf

Birkenstraße 72, 40233 Düsseldorf Homepage

Die besten Neueröffnungen in Düsseldorf 2024: Auf diese Restaurants, Cafés und Geschäfte könnt ihr euch freuen