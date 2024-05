Frozen Yogurt: Yomaro expandiert von Düsseldorf nach Malaysia

Was 2012 in Düsseldorf zum Hit wurde, findet jetzt auch Anklang in Fernost: Die Frozen-Yogurt-Kette Yomaro expandierte nach Kuala Lumpur, in die Hauptstadt von Malaysia (Südostasien). Das bestätigte das Düsseldorfer Unternehmen unserer Redaktion auf Nachfrage.

Wie es zu der exotischen Expansion kam, ist ungewöhnlich: Im Juli 2023 trudelte bei Yomaro eine Instagram-Nachricht von einem Geschäftsmann ein. Er hatte auf einer Dienstreise in Düsseldorf den gefrorenen Joghurt am Carlsplatz gekostet und war so begeistert, dass er in Kuala Lumpur nicht auf den trendigen eisgekühlten Snack verzichten wollte.

Was folgte, waren eine Videokonferenz und eine Reise nach Singapur für die beiden Yomaro-Betreiber Raphael Inhoven und Matthias Rombey. Dort präsentierten sie ihr Produkt den potenziellen Geschäftspartnern und auch die waren begeistert. Bereits im Dezember 2023 eröffneten sie eine Franchise-Filiale von Yomaro in einem Einkaufszentrum in Kuala Lumpur.

Und: Laut den Düsseldorfern sind weitere Stores in Asien geplant – darunter in Djakarta (Indonesien), Hongkong (China) und eventuell auch in Thailand. Der asiatische Markt habe aufgrund des dauerhaft guten Wetters großes Potenzial für Eis-ähnliche Speisen wie den Frozen Yogurt von Yomaro.

Bislang gibt es die Yoghurt-Spezialität der Düsseldorfer an 24 Standorten in insgesamt vier verschiedenen Ländern.

Hier findet ihr Yomaro in Düsseldorf:

Carlsplatz 6b, 40213 Düsseldorf

Lorettostraße 17, 40219 Düsseldorf

Luegallee 41, 50545 Düsseldorf

Hauptstraße 18, 40597 Düsseldorf

Münsterstraße 149. 40476 Düsseldorf

